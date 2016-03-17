Прямой эфир

В Москве 17 марта обсудят ход работы по выявлению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС

17 марта 2016 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Совет Евразийской экономической комиссии 17 марта обсудит ход работы по выявлению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. В Москве пройдет заседание этого органа. Программа встречи будет касаться также торговли, финансовой политики, промышленности, технического регулирования. Так, будет рассмотрен вопрос о формировании единого цифрового пространства. Планируется, что соответствующий проект будет представлен к рассмотрению Высшим Евразийским экономическим советом до 1 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шевцов, политолог:
Один из основных вопросов – принятие программы по техническим стандартам Евразийского экономического союза. Дело в том, что старая программа была выполнена. Там было 32 стандарта. И сейчас за года два надо принять еще 25.

# Юрий Шевцов # Евразийский союз

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Таиланд подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве
16 марта 2016 13:10

Беларусь и Таиланд подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

Указ Президента: в Беларуси приняты меры для снижения числа нуждающихся в жилье сельчан
16 марта 2016 06:19

Указ Президента: в Беларуси приняты меры для снижения числа нуждающихся в жилье сельчан

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам социальной и бюджетно-финансовой сфер
15 марта 2016 16:47

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам социальной и бюджетно-финансовой сфер