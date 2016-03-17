В Москве 17 марта обсудят ход работы по выявлению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС

Новости России. Совет Евразийской экономической комиссии 17 марта обсудит ход работы по выявлению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. В Москве пройдет заседание этого органа. Программа встречи будет касаться также торговли, финансовой политики, промышленности, технического регулирования. Так, будет рассмотрен вопрос о формировании единого цифрового пространства. Планируется, что соответствующий проект будет представлен к рассмотрению Высшим Евразийским экономическим советом до 1 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Шевцов, политолог:

Один из основных вопросов – принятие программы по техническим стандартам Евразийского экономического союза. Дело в том, что старая программа была выполнена. Там было 32 стандарта. И сейчас за года два надо принять еще 25.