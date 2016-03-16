Указ Президента: в Беларуси приняты меры для снижения числа нуждающихся в жилье сельчан

Новости Беларуси. Снижение текучести кадров в сельхозорганизациях и сокращение количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. Именно на это направлен указ №97, который накануне подписал Президент Александр Лукашенко.

Документ, в частности, устанавливает единый порядок продажи жилых помещений государственного жилфонда на территории конкретного населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что реализация норм указа поможет закреплению специалистов на их рабочих местах, а также уменьшит нагрузку сельскохозяйственных организаций по содержанию и обслуживанию жилого фонда.