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Указ Президента: в Беларуси приняты меры для снижения числа нуждающихся в жилье сельчан

16 марта 2016 06:19
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Новости Беларуси. Снижение текучести кадров в сельхозорганизациях и сокращение количества нуждающихся в улучшении жилищных условий. Именно на это направлен указ №97, который накануне подписал Президент Александр Лукашенко.

Документ, в частности, устанавливает единый порядок продажи жилых помещений государственного жилфонда на территории конкретного населенного пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что реализация норм указа поможет закреплению специалистов на их рабочих местах, а также уменьшит нагрузку сельскохозяйственных организаций по содержанию и обслуживанию жилого фонда.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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