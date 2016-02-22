Новости Великобритании. Мэр Лондона Борис Джонсон выступил за выход Британии из ЕС. Он заявил, что членство в Европейском союзе вредит суверенитету Королевства, а соглашение, которое заключил премьер-министр Дэвид Кэмерон в Брюсселе, не принесёт значимых перемен в отношениях с Евросоюзом.

Такая позиция лондонского мэра стала очень серьёзным преимуществом для противников членства Британии в ЕС в преддверии референдума, который назначен на 23 июня 2016 года. Аналитики уже называют решение мэра ударом лично по Дэвиду Кэмерону.

Бориса Джонсона считают одним из самых многообещающих политиков-консерваторов и одним из вероятных кандидатов на пост следующего премьер-министра Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.