Лукашенко о «Беларуськалии»: Хотите — платите. Но только определённую долю для того, чтобы сохранить управление

Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится в рабочей поездке по Солигорскому району. Президент уже принял участие в символическом запуске Берёзовского рудника. Теперь это самый глубокий рудник в стране, построенный с применением новейших технологий. Производительность - около шести миллионов тонн в год. По мнению геологов, запасов хватит более чем на сорок лет интенсивной разработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Жевлаков, директор строящихся рудников ОАО «Беларуськалий»:

Уникальность этой стройки в том, что здесь будет применен новый конвейер канатно-ленточного типа, его протяжённость — 10.5 километров. Применены три вентилятора подземного типа.

Березовский рудник построили быстрее, чем другие: помог опыт плюс новейшие технологии. Теперь можно сказать, что это самый современный рудник Беларуси, где с соблюдением безопасности созданы и все условия для работы шахтеров. Наши технологии уже ждут в Туркменистане.

Андрей Голицын, директор Четвертого рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Все ноу-хау, которые существуют в горном деле, здесь применены: технологии, оборудование — всё здесь самое новейшее. На этой площадке работают 360 человек, в перспективе — до полутора тысяч.

ОАО «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей удобрений, закрывает около 16 процентов мирового рынка. Сегодня только 6 государств могут позволить себе экспортировать такую продукцию. Это Беларусь, Россия, Канада, Иордания, Германия и Израиль. Наше предприятие — единственное в мире, которое открывает новые рудники. Александр Лукашенко, общаясь с чиновниками, подчеркнул, что все проблемные вопросы по ОАО «Беларуськалий», а также Белорусской калийной компании должны быть решены до 1 сентября, даже если договорённости с российской стороной придётся скорректировать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вопросы по Беларуськалию и Белорусской калийной компании должны быть решены до 1 сентября. Давайте будем разбираться капитально в этом отношении. Нам нужна полная ясность. Хотят работать отдельно – пускай работают. А Белорусская калийная компания должна быть сохранена в любом случае. Потому что калийная компания должна заниматься сегодня не только продажей калийных, но и смешанных, и сложных удобрений.

О госсобственности и важности для страны добычи калийных удобрений через пару минут президент уже беседовал с местными жителями. Такие поездки по регионам традиционно привлекают к себе много внимания. «Беларуськалий» никогда не будет продан за бесценок, заверил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Я считаю, что это жемчужина Беларуси, которая принадлежит белорусскому народу. Сейчас очень много разговоров и даже давления: «Почему белорусы не приватизируют, как во всём мире?», — и давление идет с разных сторон. Все хотят за 8 миллиардов купить весь комбинат. Я говорю: «До свидания, таких цен у меня нет». Тут целые поколения вложили свой труд, и продавать за бесценок никто его не будет. Вот мое твердое слово, сказанное публично. Завтра его услышат и в Канаде наши конкуренте, и в Израиле, и немцы, и россияне. Хотите — платите. Но только определённую долю для того, чтобы сохранить управление. «Белкалий» был и будет государственным предприятием. И моё давление на руководство «Белкалия», и нашего концерна, и нашего министра, и нашего правительства будет заключаться только в одном: произвести больше калийных удобрений и продать по более высокой цене. Всё. Других подходов у меня не будет.

Президент пригласил к откровенной беседе. И предложил выкладывать о проблемах все начистоту. Одна из жительниц Солигорска пожаловалась на недостаток детских садов в новых микрорайонах. Попросили также содействия президента в возведении в городе современного парка развлечений. Ответ держали тут же и местные чиновники. Жители интересовались перспективами развития района, а еще видами Беларуси на олимпийский урожай.

На память об этой встрече Александру Лукашенко преподнесли сразу два подарка. Это книга с историей предприятия, где на фото и первое посещение его президентом тогда еще молодого независимого государства. А еще кусок руды с нового белорусского рудника.

Также Александр Лукашенко посетил в Солигорском районе Республиканскую больницу спелеолечения, где ознакомился с ее инфраструктурой и организацией медицинской реабилитации.