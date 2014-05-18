Новости Беларуси. МЧС Беларуси направило спасателей и вертолеты в Сербию. В стране введен режим чрезвычайной ситуации после сильнейшего за последние 120 лет наводнения.

Сербия обратилась с просьбой оказать поддержку спасателями, техникой и оборудованием для ликвидации последствий природной катастрофы. Из зоны бедствия эвакуированы более 24 тысяч человек.

По официальным данным 5 человек погибли.

Однако их число может увеличиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, помощник министра — пресс-секретарь МЧС Республики Беларусь:

Груз — предметы первой необходимости: электрогенераторы, мотопомпы, палатки, одеяла и продукты питания. Срок не определен, спасатели Республики Беларусь будут находиться в Сербии ровно столько, сколько это потребуется.