Маски на лицах демонстрантов. Задержания в Минске как законное и общепринятое мировое поведение

О том, что маски придется снять, в США пришли к выводу в середине прошлого века. В первую очередь, чтобы «открыто» бороться с движением «Куклуксклан». Вспомнили о запрете в начале десятых годов этого века, когда улицы многих американских городов наводнили участники движения «Захвати». Согласно местным законам, носить маски во время уличных акций запрещено как минимум в полутора десятках штатов. При этом нарушение установленного порядка карается не только штрафом, но и лишением свободы сроком до трех лет.

Еще более строгое наказание грозит жителям Канады. Появление в масках во время уличных беспорядков или демонстраций приравнивается к уголовному преступлению и сулит нарушителю провести за решеткой до 10 лет. Столь строгий закон в Канаде приняли в 2013 году. Причиной стали масштабные столкновения студентов с полицией.

Не жалуют атрибуты такого рода и в Западной Европе. К примеру, в Германии под запретом шлемы, маски, щиты, капюшоны и все, что может участнику манифестации скрыть свою личность. Такой закон был принят в ФРГ еще в конце 80-х. За его нарушение участнику митинга грозит тюремное заключение до одного года.

Во Франции правила общественного дресс-кода еще более строгие. В Пятой республике и вовсе запрещено появляться в общественных местах с закрытым лицом. То есть маски, шлемы, балаклавы и многие другие «аксессуары» придется оставить дома или платить штраф. В этой стране документ приняли в 2010 году.

В Испании тоже в первую очередь бьют по карману нарушителя. За появление на демонстрации инкогнито жителю Королевства придется заплатить внушительный штраф. Он может составить до 30 тысяч евро.

Именно поэтому меры, принятые к задержанию и наказанию анархистов в Минске, можно считать не только правомерными, но и общепринятыми в большинстве цивилизованных стран. Кроме того, нарушение закона о проведении массовых акций у нас карается более лояльно – это всего 15 суток ареста, или штраф – до 690 рублей.

Нужно понимать, что повод помахать красно-черным флагом как на Майдане – затея не только дорогая, но и незаконная. Если анархисты хотят уничтожить любое государство, любое государство имеет право себя защищать. Это мировая практика.