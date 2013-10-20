Марина Громыко о встрече Президента Беларуси со студентами Могилевского государственного университета: Это был душевный разговор

В студии программы «Неделя» на СТВ - Марина Громыко, студентка 5 курса исторического факультета Могилевского государственного университета. Свой вопрос Главе государства Марина задала первой. А сейчас у нас есть возможность поинтересоваться подробностями общения могилевской молодежи с Президентом.

Марина, здравствуйте!

Марина Громыко, студентка 5-го курса исторического факультета Могилевского государственного факультета имени А.А. Кулешова:

Здравствуйте.

Вы первой задавали вопрос, наверное, волновались. Может быть, всю ночь готовились, не спали?

Марина Громыко:

Нет, ну, конечно же, мы не пришли с утра с кругами под глазами, и все остальные волновались, конечно же. Волновались с того момента, когда узнали, что Президент приедет. Александр Григорьевич сам с первой минуты как-то сам расположил к себе, вот это удивило очень. Какая-то доброта какая-то, что-то... Шутки... Очень интересно было, знаете, в каком плане? Всегда представляешь себе, вот, нам сказали, разговор с Президентом, что все будет строго, а это был настолько душевный разговор, я повторюсь, что с первых 5 минут – и часть волнения отпала. Может быть, потому что это Александра Григорьевича родной университет, и он увидел там тех преподавателей, которые у него преподавали, своих однокурсников, но это была такая теплая беседа, и человек говорит таким простым языком, доходчиво, притом не просто доходчиво простым людям, а молодежи, которая считает, что она отличается. Как они были раньше молодыми, что мы отличаемся. Мы уже в другой период живем. Вот это было очень приятно, и надеюсь, что это запомнится надолго.

В общем-то, Вы говорили правильные вещи, о том, что в головы молодежи нужно вкладывать разумное, доброе, вечное. А вот у вас есть какие-то увлечения, какие-то хобби? Что Вам интересно сегодня?

Марина Громыко:

Я не поскромничаю, скажу, что человек я очень разносторонний. Я очень люблю свою профессию будущую. Но помимо этого я не сказала бы, что я посвящу свою жизнь науке. Человек творческий, я очень люблю музыку, часто сама пою, очень люблю кино. Так же получилось так, что надеюсь, что второй профессией также станет и фотография, я очень увлекаюсь ею. Мне это нравится. Это основное, наверное, что меня увлекает в жизни.

Если бы была возможность задать не один вопрос, а несколько. Еще какие бы вопросы Вы задали Главе государства?

Марина Громыко:

Наверное, еще вопрос о том, что студенты, конечно же, есть те, которые интересуются наукой, но есть люди, которые очень творческие. И они также учатся на платной основе. Мы знаем прекрасно, что у нас в стране люди, которые учатся на бюджетном. Получают распределение. А те, кто учится на платном, получают свой диплом и, если можно так сказать, выходят в поле. И достаточно много молодежи, которая учится на платном, - творческие люди, которым действительно нравится преподавать. Очень тяжело найти работу после окончания университета. Может быть, стоило бы устраивать конкурсы за лучшее место между студентами? Может, тогда бы поднялся и уровень нашего педагогического состава в школах?

А еще же Глава государства предложил Вам снять какую-то передачу, да? Что Вы об этом думаете? Может быть, есть какие-то уже мысли?

Марина Громыко:

Мысли, может быть, и есть, но здесь я не считаю, что мы должны это снимать. У меня профессия – педагог. Я должна преподавать. Я чувствую, что это мое, и все будет хорошо. Я уже испытала на практике то, что у меня это получается. А передачи должны снимать люди, которые чувствуют, что это их, чувствуют нашу молодежь.

Уже в следующем году вы будете молодым специалистом. Вы уже знаете, кем Вы будете работать, может быть, где?

Марина Громыко:

Пока нет. К сожалению, так получается, что место найти в школе очень тяжело, но будем искать. Хочу связать свою профессию на первых порах – это учитель. А дальше – посмотрим, как получится. Вот в этом я и говорила, что минус нашего образования, что очень тяжело найти работу.

На Ваш взгляд, что сегодняшнюю молодежь интересует больше всего? Какие жизненные приоритеты? Это получить высокооплачиваемую работу, построить квартиру, карьеру? Может быть, что-то еще, может. Это какие-то творческие проекты?

Марина Громыко:

У каждого свое. Я отвечаю, наверное, за ту молодежь, которая будет близка по духу ко мне. Если считать молодежь, наверное, девчонок, то я считаю, что самое главное – это хорошая семья. Но и, конечно, чтобы была самореализация. Говорят, что главное, чтобы зарплата была хорошая, я считаю, что далеко это не главное, притом же для нас, для молодых. Всегда надо с чего-то начинать. Пускай это будет маленькая зарплата, но главное, чтобы мы знали. Что впереди у нас есть какое-то развитие, что мы сможем идти дальше и дальше, не стоять на месте. Тогда что-то получится.