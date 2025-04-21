Назначение Бербок главой ГА ООН может лишить Германию места в Совбеза – Spiegel

По информации немецкого издания Spiegel, в результате назначения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН страна может лишиться места в Совете Безопасности. Об этом пишет ТАСС.

При этом, как указывает издание, ее антироссийская и произраильская риторика может оттолкнуть страны Глобального Юга, чьи голоса влияют.

Ранее правительство Германии заявило о своем намерении выдвинуть кандидатуру Бербок, хотя изначально планировалось выдвинуть Хельгу Шмид. Россия скептически относится к вероятному назначению Бербок в год 80-летия Победы.