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Назначение Бербок главой ГА ООН может лишить Германию места в Совбеза – Spiegel

21 апреля 2025 06:02
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По информации немецкого издания Spiegel, в результате назначения министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН страна может лишиться места в Совете Безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Назначение Бербок главой ГА ООН может лишить Германию места в Совбеза – Spiegel-1

Фото: pinterest

При этом, как указывает издание, ее антироссийская и произраильская риторика может оттолкнуть страны Глобального Юга, чьи голоса влияют.

Ранее правительство Германии заявило о своем намерении выдвинуть кандидатуру Бербок, хотя изначально планировалось выдвинуть Хельгу Шмид. Россия скептически относится к вероятному назначению Бербок в год 80-летия Победы.

# Международная политика

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