Любецкая о правилах поведения во время избирательной кампании: «Их соблюдение – показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания»

Законодательство создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом СТВ председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Законодательство для того и создаётся, чтобы были единые правила поведения и регулирования отношений для всех. Поэтому избирательное законодательство – это не исключение. На сегодняшний день оно действует для всех и оно применимо должно быть всеми. Никто не может сказать о том, что сегодня это какие-то неизвестные нормы. Они размещены и в общедоступном Интернете, можно посмотреть на сайте Центральной избирательной комиссии правила поведения во время избирательной кампании. И вот их соблюдение, как раз-таки, это и показатель уровня подготовки тех, кто претендует на такие высокие звания. Естественно, что вопрос незнания закона, конечно, не освобождает от ответственности – это тоже аксиома. И в такие социально значимые моменты, как та же предвыборная кампания, они выходят на первый план. Поэтому первое – это знать закон. А второе – его соблюдать.