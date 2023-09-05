Лукашенко ждут в Узбекистане в конце 2023-го. Приглашение передал лично Шавкат Мирзиёев

Беларусь и Узбекистан должны налаживать межрегиональное сотрудничество по примеру Союзного государства. Об этом заявил сегодня, 5 сентября, Президент нашей страны во время встречи с Танзилой Нарбаевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана в эти дни находится с визитом в нашей стране. Основная цель – белорусско-узбекский женский бизнес-форум, но не будь давних взаимоотношений двух стран, он бы не был возможен. Об этом сегодня долго говорили во время встречи в каминном зале Дворца Независимости. Символично, что проходит она в год 30-летия со дня установления дипотношений. Содействует плодотворному сотрудничеству еще и личная дружба двух президентов – Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Во время сегодняшнего разговора глава Беларуси поблагодарил узбекского лидера за оказываемую весомую поддержку и попросил передать эти слова своему коллеге. Мы активно поддерживаем друг друга и на международной арене. Что касается экономических показателей, то за 2022 год товарооборот достиг полумиллиарда долларов. Но и это не предел. Резервы для роста однозначно есть. И кроются они в межрегиональных связях. Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству.

Танзила Нарбаева, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана:

Вы правильно сказали, что сближает наши народы трудолюбие, гостеприимство, открытость. Мы вчера, в первый день, уже побывали на нескольких объектах. Не подготовлены были эти объекты для нашего визита, то есть специально. Мы поехали и в торговый центр зашли, и в университет зашли, где люди и учились, и работали, и просто делали покупки. Мы почувствовали открытость, интерес, любовь к гостям у белорусского народа. Этому мы очень, конечно, рады. И я хочу в первую очередь, господин Президент, передать вам приветствие от вашего друга, Шавката Миромоновича, мы перед отъездом с ним говорили. И он сказал: передай мои приветствия и пожелания самого-самого лучшего моему другу, белорусам в его лице. И мы ожидаем вас в Узбекистане в конце этого года или в начале следующего, как мне сказали в Министерстве иностранных дел.