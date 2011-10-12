В Чикаго полиция арестовала более 20 участников акции «Блокируйте Чикаго»

Задержания начали происходить после того, как митингующие направились в центр города к зданию, где проходила конференция Ассоциации ипотечных банков. Протесты в Чикаго начались пару недель назад. Поводом стала аналогичная акция в Нью-Йорке «Блокируйте Уолл-стрит». Её участники протестуют против безработицы и социального неравенства. Подобные акции также проходят и в других крупных городах США. Так группа активистов сегодня прорвалась в здание сената. А накануне в Бостоне из-за беспорядков в ходе акции протеста, были арестованы более 120-ти человек.