Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам. Американцы выбрали нового главу Белого дома. Борьба была напряженной. Следили за политической кампанией за океаном и в Беларуси. И этим вечером глава нашего государства Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили – прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой.