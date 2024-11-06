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Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США

06 ноября 2024 19:58
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Внимание мировых СМИ приковано к Соединенным Штатам. Американцы выбрали нового главу Белого дома. Борьба была напряженной. Следили за политической кампанией за океаном и в Беларуси. И этим вечером глава нашего государства Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента Соединенных Штатов Америки.

Лукашенко поздравил Трампа с победой на выборах президента США-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Сердечно поздравляю вас с возвращением на должность президента Соединенных Штатов Америки. Результаты голосования, которое в этом году проходило в беспрецедентной борьбе, стали воплощением вашего личного подвига. Вы его совершили – прежде всего во имя Америки и ее граждан. Желаю вам доброго здоровья, метких политических решений, которые сделают Америку снова великой.

# Александр Лукашенко # Дональд Трамп # Выборы в США

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