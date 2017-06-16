Лукашенко, посещая Хойникский район: Здесь приходилось принимать самые серьезные решения, когда я приезжал в эти деревни, когда люди были запуганы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает значительный прогресс в реабилитации территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июня, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе. Президенту доложили о радиологической обстановке в регионе, а также экологических процессах, происходящих в заповеднике. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подготовь документы, все эти вопросы на перспективу предусмотри там. Чтобы у тебя на руках был конкретный документ, завязанный на ученых и тебя. Нам надо еще раз заняться этой проблемой и с учетом этих 30 лет, того, что мы уже опыт имеем, принять решение по этим территориям. Это ваше дело с учеными: когда входит, как входить, какие знаки. Если здесь в проточной воде действительно нормальная рыба, и все ее ловят и едят. Вы разберетесь тут сами. Человек не полезет туда, где опасно.

Речь также шла об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника. Президенту показали конеферму, на которой занимаются разведением племенных лошадей, а также пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают чистый мед. Кроме того, Александр Лукашенко ознакомился с работой экспериментальной лаборатории. Она оснащена самым современным оборудованием для проведения радиохимического анализа. Позже глава государства пообщался с журналистами и в беседе отметил, что вопрос восстановления загрязненных районов – это часть его жизни. Именно здесь приходилось принимать самые серьезные решения. Александр Лукашенко:

Это большой кусок моей жизни. И поначалу, как я уже сказал, не самый радостный. Здесь приходилось принимать самые серьезные решения, когда я приезжал в эти деревни, когда люди были запуганы, когда людей просто выбросили, выселили, кто-то сам убежал. Через год они возвращались, им не давали паспорта, не регистрировали, прописки никакой. Людей просто гоняли по этой зоне. Вот с этого начиналась моя чернобыльская жизнь. И когда мы начали осваивать земли, очень много критики было в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом. Я и сегодня живу там. Я всегда начинал свою новую жизнь в новом году в Гомельской области. Мы всегда начинали тут посевную кампанию, я постоянно здесь бывал. Агрогородки создавали на Полесье. Полесскую программу приняли. То есть я вынужден был здесь жить, много времени я проводил здесь 20-15-17 лет тому назад.