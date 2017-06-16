Лукашенко, посещая Хойникский район: Здесь приходилось принимать самые серьезные решения, когда я приезжал в эти деревни, когда люди были запуганы
Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает значительный прогресс в реабилитации территорий, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства заявил 16 июня, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе. Президенту доложили о радиологической обстановке в регионе, а также экологических процессах, происходящих в заповеднике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подготовь документы, все эти вопросы на перспективу предусмотри там. Чтобы у тебя на руках был конкретный документ, завязанный на ученых и тебя. Нам надо еще раз заняться этой проблемой и с учетом этих 30 лет, того, что мы уже опыт имеем, принять решение по этим территориям.
Это ваше дело с учеными: когда входит, как входить, какие знаки. Если здесь в проточной воде действительно нормальная рыба, и все ее ловят и едят.
Вы разберетесь тут сами. Человек не полезет туда, где опасно.
Речь также шла об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника. Президенту показали конеферму, на которой занимаются разведением племенных лошадей, а также пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают чистый мед.
Кроме того, Александр Лукашенко ознакомился с работой экспериментальной лаборатории.
Она оснащена самым современным оборудованием для проведения радиохимического анализа. Позже глава государства пообщался с журналистами и в беседе отметил, что вопрос восстановления загрязненных районов – это часть его жизни. Именно здесь приходилось принимать самые серьезные решения.
Александр Лукашенко:
Это большой кусок моей жизни. И поначалу, как я уже сказал, не самый радостный. Здесь приходилось принимать самые серьезные решения, когда я приезжал в эти деревни, когда люди были запуганы, когда людей просто выбросили, выселили, кто-то сам убежал. Через год они возвращались, им не давали паспорта, не регистрировали, прописки никакой. Людей просто гоняли по этой зоне.
Вот с этого начиналась моя чернобыльская жизнь.
И когда мы начали осваивать земли, очень много критики было в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом. Я и сегодня живу там. Я всегда начинал свою новую жизнь в новом году в Гомельской области. Мы всегда начинали тут посевную кампанию, я постоянно здесь бывал. Агрогородки создавали на Полесье. Полесскую программу приняли. То есть я вынужден был здесь жить, много времени я проводил здесь 20-15-17 лет тому назад.
С этого начиналась эта жизнь. Можете себе представить, что такое в моей личной жизни чернобыльская, как ее называют, зона. Я считаю, что это неправильно. Чернобыль там остался. Да, последствия здесь уже есть. Но здесь живут нормальные, красивые люди.
Сегодня я всегда задаю вопрос (и ему тоже задал): скажи мне твои ощущения. 20 лет прошло с первой нашей встречи, что изменилось? Как люди? Как продолжительность жизни? Он улыбается и говорит: «Многие прожили больше, чем могли бы прожить до Чернобыля». То есть я рад, что мы приняли правильное решение и это не повлияло на здоровье людей, которые здесь жили, вернулись в зону, и которые уходили из этой жизни в свое время. Это доказало правильность принятых тогда решений.
Но, тем не менее, мы аккуратны и осторожны. Мы особо сюда, в 30-километровую зону, не лезем.
Но я рад, что так приезжая, посещая, мы приняли решение. Мы губернатору отдали деньги. Задача одна: 10 хозяйств, вот таких, коневодческих, до конца этой пятилетки (за три года) и три новые пчелопасеки. Ну и один, может быть, цех или завод по переработке древесины, как у них есть, если это надо. Деньги у них, сделайте. Я приеду в конце пятилетки, посмотрю, сделано или нет.
Этот регион глава государства посещает уже в пятый раз. О результатах проделанной работы на этих территориях говорят цифры. Так, за последние несколько пятилеток
в Гомельской области удалось удвоить и даже утроить производство продуктов питания в разных сегментах.