Лукашенко отправил приветственное послание участникам конференции, посвященной 20-летию СНГ

В Минске сегодня открылась Международная конференция, посвященная 20-летию СНГ. В Национальной академии наук собрались ученые, политические деятели стран Содружества.

Эксперты уже назвали форум значимым событием в жизни этого межгосударственного объединения. Приветственное послание Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам конференции озвучил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Со времени своего образования СНГ прошло непростой путь становления, поиска оптимальных форм международных отношений. Сегодня можно утверждать, что выбранный формат взаимодействия стран позволила сохранить и укрепить дружеские отношения между нашими народами. Благодаря общим усилиям СНГ стало мощным региональным и экономическим центром, по своему потенциалу — одним из наиболее перспективных международных образований. Сообща мы должны приумножить достигнутые показатели во всех сферах сотрудничества.

Участники форума обсудят самые различные аспекты развития сотрудничества. Стороны обменяются мнениями в совершенствовании работы в экономической, научной, гуманитарной сфере, а также взаимодействие государств-участников СНГ в вопросах безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

2000-е годы ознаменовались активизацией сотрудничества между странами СНГ, в первую очередь, в экономической сфере. Увеличился совместный товарооборот, были разработаны и подписаны совместные программы, другие документы, которые каким-то образом интенсифицировали и активизировали сотрудничество и в экономической, и в гуманитарной сфере, и в сфере безопасности. Поэтому сегодня мы смотрим в будущее с достаточным оптимизмом.