Лукашенко: мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях

Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях. Об этом заявил Александр Лукашенко в Бишкеке, на саммите ОДКБ. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в эти минуты в резиденции «Ынтымак Ордо», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно напряженная ситуация складывается на западном направлении. Европа стремительно наращивает военный потенциал: совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2025 году оцениваются примерно в 1 триллион 600 миллиардов долларов. Расширение военных программ идет в параллели с жесткой политической риторикой. На этом фоне для ОДКБ вопрос укрепления коллективной безопасности становится не просто актуальным, а определяющим.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Партнеры по ОДКБ, конечно же, понимают, что не просто так это на Западе делается. И сегодня в докладе госсекретаря прозвучало, что мы видим заблаговременную подготовку, если говорить военным языком, к военным действиям. Наши партнеры, конечно же, определенную тревогу выражают, но у нас есть четкое понимание взаимодействия. Здесь, конечно же, Союзное государство больше работает. Это наша братская Россия, региональная группировка войск. Мы полностью принимаем комплекс по нивелированию и снижению этих угроз.

По итогам заседания ожидается подписание ряда документов, направленных на укрепление механизмов коллективной обороны, совершенствование взаимодействия государств – членов ОДКБ в сфере безопасности, а также расширение кооперации в военно-политической области. В 2026 году председательство в ОДКБ перейдет от Кыргызстана к России и будет проходить под девизом многополярности.