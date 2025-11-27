Юрий Шулейко представит доклад о работе АПК на совместном заседании депутатов и сенаторов

На совместное заседание сегодня, 27 ноября, собираются депутаты и сенаторы. Доклад о работе АПК парламентариям представит вице-премьер Юрий Шулейко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой формат работы не новый, но обновленный: по Конституции, отчет перед парламентариями должны держать не только министры, но и Нацбанк, Генеральная прокуратура и другие госорганы.

27 ноября, во второй половине дня пройдет заседание четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва. В повестке – 10 вопросов, в том числе о бюджете на предстоящий год, изменениях в нотариальной деятельности, вопросам обеспечения военной безопасности и обороны. Будут ратифицированы несколько межгосударственных соглашений.