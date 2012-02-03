Взаимодействие Беларуси и Евросоюза обсудят эксперты в Минске

В белорусской столице с рабочим визитом госсекретарь МИД Латвии. Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны речь пойдет о двустороннем сотрудничестве и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Латвия для нас – важный экономический партнер. Три четверти белорусских грузов, которые отправляются сегодня морскими путями, идут через это прибалтийское государство. Латвия предлагает нам создавать свои предприятия, логистические центры и терминалы в свободных экономических зонах.

В этой стране проживают более 70 тысяч наших соотечественников. Белорусская диаспора по численности вторая. Кроме того создан Союз белорусов Латвии.

Накануне Латвийское консульство в Витебске начало прием документов на выдачу разрешений для пересечения границы в упрощенном порядке. Получить их смогут жители белорусско-латвийского приграничья. А это около 200 жителей Витебской области и порядка 4 тысяч – соседней республики. Выдаваться разрешения будут на срок от года до 5 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.