Дипломатическим отношениям Беларуси и Бразилии исполнилось 20 лет

С этой датой президента страны Дилму Вану Роуссефф от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

Глава нашего государства посещал Бразилию в марте 2010. Тогда Президенты приняли совместную декларацию, договорились углублять политический диалог и активизировать торговлю. Взаимовыгодным проектом назвали создание сборочного производства нашей сельхозтехники в штате Гояс. Беларусь интересна Бразилии и как крупный поставщик калийных удобрений.

В 2011 году товарооборот между государствами преодолел отметку в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.