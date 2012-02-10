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Дипломатическим отношениям Беларуси и Бразилии исполнилось 20 лет

10 февраля 2012 07:34
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С этой датой президента страны Дилму Вану Роуссефф от имени белорусского народа и себя лично поздравил Александр Лукашенко.

Глава нашего государства посещал Бразилию в марте 2010. Тогда Президенты приняли совместную декларацию, договорились углублять политический диалог и активизировать торговлю. Взаимовыгодным проектом назвали создание сборочного производства нашей сельхозтехники в штате Гояс. Беларусь интересна Бразилии и как крупный поставщик калийных удобрений.

В 2011 году товарооборот между государствами преодолел отметку в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Белоруссия # Беларусь-Бразилия

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