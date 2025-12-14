Кения – форпост для входа в Африку! Почему это сотрудничество важно для Беларуси?

Еще не успели высохнуть чернила на документах, подписанных во время недавней командировки Президента по странам дальней дуги, как мы идем дальше. На неделе Президент встретился со спикером Сената Кении и назвал эту страну форпостом для входа на Африканский континент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кения имеет собственные морские порты, а значит – независимую логистику. Это крупный экспортер кофе и чая, у страны большой туристический потенциал, нет внутренних конфликтов, там безопасно, и в Африке Кения занимает 6-е место в рейтинге самых развитых стран.

Главная причина сотрудничества кенийцев с Беларусью – они хотят обеспечивать свои потребности в нефтепродуктах, но не хотят привлекать западные корпорации и терять контроль над природными ресурсами. В стране 5 крупных месторождений, однако пока проводилась лишь их разведка и экспорт небольших партий сырой нефти. Поэтому Беларусь может стать у истоков всей кенийской нефтедобычи. Также Кении интересна наша сельскохозяйственная техника и удобрения – по уровню развития сельского хозяйства это бесспорный лидер в Африке. Я предлагаю более активно нам действовать! Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении.