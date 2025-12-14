Кения – форпост для входа в Африку! Почему это сотрудничество важно для Беларуси?

Еще не успели высохнуть чернила на документах, подписанных во время недавней командировки Президента по странам дальней дуги, как мы идем дальше. На неделе Президент встретился со спикером Сената Кении и назвал эту страну форпостом для входа на Африканский континент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кения имеет собственные морские порты, а значит – независимую логистику. Это крупный экспортер кофе и чая, у страны большой туристический потенциал, нет внутренних конфликтов, там безопасно, и в Африке Кения занимает 6-е место в рейтинге самых развитых стран.
Главная причина сотрудничества кенийцев с Беларусью – они хотят обеспечивать свои потребности в нефтепродуктах, но не хотят привлекать западные корпорации и терять контроль над природными ресурсами. В стране 5 крупных месторождений, однако пока проводилась лишь их разведка и экспорт небольших партий сырой нефти. Поэтому Беларусь может стать у истоков всей кенийской нефтедобычи. Также Кении интересна наша сельскохозяйственная техника и удобрения – по уровню развития сельского хозяйства это бесспорный лидер в Африке.
Я предлагаю более активно нам действовать! Лукашенко провёл встречу со спикером Сената Кении.
Константин Снисаренко, научный сотрудник центра политологии Института социологии НАН Беларуси:
В 2023 году глава белорусского государства посещал эту страну с визитом. Были достигнуты определенные соглашения с президентом Кении Уильямом Рута. Была также подготовлена белорусской стороной дорожная карта, которая на данный момент находится на рассмотрении у кенийской стороны. Поэтому для Беларуси это важный рынок.
Следует отметить также то, что по итогам 2024 года товарооборот между нашими странами достиг более 13 миллионов долларов. Но это не предел, хотя бы потому, что уже на октябрь этого года этот уровень был достигнут. Следовательно, мы можем говорить о том, что белорусско-кенийские отношения будут активно развиваться.
В пятницу Кения отметила День Независимости. Страна перестала быть колонией Британии более 60 лет назад, но основа реальной независимости Кении – экономика. Для Африки это уникальный пример, когда, не имея значительных природных ресурсов, можно стать лидером в регионе – в этом Кения и Беларусь похожи.
Александр Лукашенко поздравил Президента Кении с национальным праздником – Днём Независимости.