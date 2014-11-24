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Артобстрел в Донецке: загорелись 2 газопровода, без газа в городе и районе – 5 тысяч абонентов

24 ноября 2014 10:34
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Новости Украины. С юго-востока Украины снова поступают сообщения о нарушении действующего перемирия. Из-за артобстрелов в Донецке загорелись 2 газопровода. Без газа в городе и районе остались 5 тысяч абонентов. Спасатели пытаются потушить пожар и восстановить газоснабжение, однако пока им это не удается.

А в городе Макеевка Донецкой области без электричества осталась шахта. Почти две сотни горняков оказались заблокированы под землей, сейчас идет спасательная операция, шахтеров поднимают на поверхность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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