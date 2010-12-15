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Лидия Ермошина уже проголосовала досрочно

15 декабря 2010 15:32
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В Беларуси продолжается досрочное голосование. Своим правом выбора сегодня воспользовалась и Председатель Центризбиркома.

Лидия Ермошина около полудня посетила один из столичных участков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Глава ЦИК также пообщалась с наблюдателями и оценила условия работы комиссии.

Лидия Ермошина отметила, что досрочное голосование — действительно удобная форма волеизъявления. В чем она убедилась лично.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Это совершенно естественно, потому что в день выборов я буду работать. Я думаю, что и все мои коллеги, которые работают в избирательных комиссиях разного уровня, тоже проголосуют досрочно. Если, конечно, им не нужно голосовать в помещении того участка, где они исполняют свои обязанности. Это очень удобная форма, и я думаю, что и журналисты, и милиционеры, и работники торговли воспользуются этим правом.

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