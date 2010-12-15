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Контактное посольство НАТО в Беларуси теперь представляет Франция, а не Литва

15 декабря 2010 12:10
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Североатлантический совет базируется в Минске под флагом Франции. До этого три срока подряд функции контактного посольства выполняла дипмиссия Литвы.

Основная задача такого представительства — доводить до белорусского общества объективную информацию о Североатлантическом альянсе. Также будет продолжен поиск общих подходов к укреплению общеевропейской безопасности и обмену политическим опытом в этом направлении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эдминас Багдонас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:
У нас появились хорошие доверительные отношения и с Министерством обороны, и с МЧС, и с Институтом международных отношений — с многими и многими организациями и предприятиями, которые могут быть задействованы в политике. Наша задача в том, чтобы люди не боялись НАТО и находили возможности сотрудничества.

Мишель Ренери, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Республике Беларусь:
Безусловно, я хотел бы продолжать эту работу. Первые шаги очень просты: я хотел бы определить с представителями белорусского правительства, с представителями Министерства обороны, что вам нужно, что вы хотите сделать, как лучше продолжать эту работу.

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