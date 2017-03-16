Новости Беларуси. Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет в июле в Минске. Соглашение об этом накануне подписали председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Ожидается, что сессия соберет в белорусской столице более 700 гостей, в том числе порядка 300 парламентариев из разных стран. В программе запланировано заседание постоянного комитета Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а также комитетов по экономическим, политическим вопросам и безопасности, науке, технологии и окружающей среде, по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Тема предстоящей встречи – укрепление сотрудничества и продвижение безопасности и мира в регионе. Сессия, проведенная под знаком такой темы, новая возможность укрепить межпарламентский диалог на таком высоком уровне.

Ежегодная летняя сессия – одно из ключевых событий в деятельности ПА ОБСЕ.