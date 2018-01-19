Кто возглавил «Белую Русь» и как дальше будет работать крупнейшее общественное объединение страны?

По этому случаю в столицу из всех регионов приехали почти 500 делегатов.

На встрече подвели итоги работы за пять лет, утвердили новую редакцию устава и программы. Вообще, о предстоящем съезде говорили много. Главным образом потому, что уже долгое время в прессе и не только звучала тема преобразования «Белой Руси» в политическую партию.