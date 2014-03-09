Крым готовится к судьбоносному референдуму. Мнения экспертов, политиков и самих крымчан

Новости Украины. Обстановка в Крыму, действительно, накаляется. Особенно на фоне заявлений о том, что Запад откажется признавать право автономии проводить референдум о дальнейшей судьбе полуострова. Хотя вот смена власти в Киеве, имеющая признаки государственного переворота, Запад вполне устроила. Но референдум в Крыму голоса оттуда почему-то называют нелигитимным.

На лентах информагентств появляются сообщения о стрельбе, пока предупредительной, на границах Крыма. О том, что неизвестные в камуфляжной одежде роют окопы, перекрывают дороги. Конечно, многие местные напуганы тем, что происходит. Другие наоборот вступают в отряды самообороны.

В это время новые киевские власти заблокировали счета крымской автономии. А польский МИД принял решение об эвакуации сотрудников своего консульства в Севастополе. Похоже, Крым, действительно, скоро будет на осадном положении.

Бесконечная череда танков и «КамАЗы», груженые русскими солдатами, уже пересекли российско-украинскую границу, «киевские разведчики» в Крыму. За последнее время какие только страшилки не будоражили Интернет-серферов. «Война» – едва ли не самое упоминаемое ныне у блогеров слово. Она и есть. Но скорее информационная.

«Приняли решение. Референдум о статусе автономии назначен на 16 марта. На референдуме предстоит решить – останется ли Крым в составе Украины или войдет в состав Российской Федерации. Горячим головам уточняю: на правах субъекта». Такой пост в четверг у себя на личной страничке в твиттере оставил премьер-министр Крымской автономии Сергей Аксенов. На подготовку – 10 дней. И никто не обещает, что будет все просто.

Знаковую дату, когда правительство автономии проконсультируется с народом, что делать дальше, меняли несколько раз: 25 мая, 30 марта. И вот, процедуру решили ускорить.

Вообще, четверг в Симферополе был богатым на заявления. На заседание Верховного совета Крыма принято принципиальное решение о вступление автономии в состав Российской Федерации. Автономия сформировала независимые от киевских властей министерства и ведомства. Под занавес на митинге у рады Крыма появились с криками «Стоп Путин» секстремистки FEMEN, естественно, топлес.

В столице автономии, Симферополе, неожиданно и даже пугающе спокойно. Таксист Виктор из местных. Проводит обзорную экскурсию по городу, а мы аккуратно выспрашиваем: ну, как тут?

Виктор, таксист:

Когда в стране происходит революция, у нас сразу все поднимается. Доллары, бензин растет. Потому что кто-то на этом зарабатывает. Я лично не хочу в ЕС, я хочу в Россию. У меня жена русская. Я русский.

Время такое, что здесь даже дети начинают разбираться в политике. Потому наш проводник открыто высказывает свою позицию.

Виктор, таксист:

В ближайшие 10 лет, если мы останемся в Украине, нам тут ничего не светит. Сейчас они опять будут делить все кресла, будут расставлять своих людей, будут воровать, все под себя настраивать. Это ближайшие пять лет. А потом они, может быть, будут думать про народ.

У вас люди работают, у вас земли работают, все работает. Что у нас? У нас Украина богата полями, земля простаивает. Ее покупают, просто перепродают. У нас это бизнес. А у вас земля работает для страны, для народа.

Возле Верховной Рады автономии многолюдно. Вход в здание блокирован. Живой кордон организовали отряды самообороны Крыма. Это добровольные группировки из местных жителей. Всего только в Симферополе, по некоторым данным, 2 тысячи людей записались в ряды самообороны. Кто-то из народного войска вооружен личным оружием, кто-то взял в руки биты и палки. Задача этих формирований, как они же утверждают, – охрана правопорядка. Люди в камуфляже и георгиевскими ленточками на груди патрулируют улицы и охраняют важные в автономии объекты.

Пожалуй, самый ответственный пост – въезды на полуостров. Пост Чонгар и проезд через Армянск – единственные сухопутные пути в Крым. Там соорудили своеобразное КПП. На дежурстве там и бывшие «Беркуты», и люди в форме с оружием.

Николай:

По приглашению местных казаков помочь в организации обеспечения правопорядка. Поэтому мы здесь находимся и помогаем. Чем конкретно занимаемся? Не допускаем «коричневую» чуму, чтобы она прорвалась в здание Рады. Чтобы люди спокойно приняли свой выбор, с кем быть Крыму и как дальше Крыму жить.

А этих людей идентифицировать не проблематично. Папахи – их удостоверение. Российские казаки по первому зову прибыли на подкрепление.

Андрей:

Мы уже прошли Ливию, Кубу, Афганистан. Кто-то из нас Чечню прошел. Мы не хотим новой крови. Тем более худой мир лучше хорошей войны. Кода будет война, она ни одну семью не пропустит, будут потери. Чтобы эта «коричневая» чума не расползалась. Конечно, с той части Украины, там события грядут – не на один год разгребать это дерьмо, которое свалили в кучу. Но мы, по крайней мере, тех близких, которые здесь, в Крыму, мы можем защитить своим словом, своими телами, своими молитвами.

Здесь же у городских блокпостов и развернулась полевая кухня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рядом с Анной под одной брезентовой крышей Людмила. Пенсионерки сдружились здесь же. Пенсии у женщин примерно одинаковые: где-то по 110 долларов. Но ничего, говорят с долей сарказма, хватает, чтобы еще и здесь покормить. Людмила – психолог по образованию, потому она сканирует процесс с профессиональной точки зрения.

Людмила Дмитриенко, жительница Симферополя:

Нам приказали в 10-дневный срок уничтожить свою память. И буквально на следующий, или через день, партия «Свобода» в парламенте заявляет: «За употребление русского языка мы будем привлекать вас к уголовной ответственности». Крым вспыхнул как спичка. И мы заявили: «Так, ребята. Мы с фашистами больше жить не будем. С мачехами больше жить не будем».

Корреспондент из Сербии здесь работает с начала этой недели. Вообще, крымские события для жителей его страны крайне интересны. Просто есть с чем сравнивать.

Петер Сайич, специальный корреспондент сербского телевидения:

Большинство людей в Сербии уважают стремление Крыма выйти из Украины и присоединиться к России. Я считаю, что правительство в Киеве должно позволить провести выборы и, возможно, даже принять новую Конституцию, которая будет адаптирована ко всей Украине.

Александр Форманчук, представитель экспертно-аналитического совета Совета министров Автономной Республики Крым:

Многие причины происходящего сегодня заложены в том спонтанном распаде Советского Союза, который произошел в 1991 году. Ведь Украина получила независимость неожиданно. В тех исторических территориях, в нынешних территориях, которые никогда не были украинской государственностью. Сама автономия все-таки была декоративным приложением к унитарной модели украинского государства. Она пользовалась минимальным количеством прав и жила в условиях ручного управления из Киева.

В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев сделал подарок Украинской ССР: Крымская область была передана в состав УкрССР, несмотря на то, что в советской конституции не было ни единой оговорки, которая бы позволяла союзным республикам законно передавать территории друг другу. Напомним, в состав независимой Украины Крым перешел в статусе Автономной Республики. Впрочем, полуостров всегда был «головной болью» центра.

Александр Форманчук, представитель экспертно-аналитического совета Совета министров Автономной Республики Крым:

Я думаю, что рано или поздно Обама и Меркель с одной стороны и Путин с другой, еще не знаю кто, должны будут сесть за стол переговоров и искать формулу умиротворения ситуации в рамках нынешней Украины. Я думаю, что она будет найдена в формуле раздела Украины на зоны ответственности.

Крым в этническом плане разношерстный. Согласно переписи населения, здесь порядка 60% русских, 24% украинцев, 12% крымских татар. Так вот последние, их здесь проживает порядка 250 тысяч, когда подул ветер перемен, растерялись. Хотя за последних несколько десятков лет совместного проживания крымчане разных национальностей друг к другу притерлись.

В поселке Строгановка проживают в основном крымские татары. Праздничным утром женщины и дети вышли на дорогу, чтобы высказать свое «Мы».

Фатима, жительница поселка Строгановка:

Под дулами автоматов ни у кого нет желания выходить на улицу. Я боюсь за своего ребенка.

Муссима, жительница поселка Строгановка:

Я за мир. Чтобы не было войны. У нас тут дети, у меня тут внуки.

Мини-митинги – явление в нынешнем Крыму стихийное. Возникает вроде бы из ничего и спонтанно. Хозяйка небольшой турфирмы Ильнара не беспокоится, что курортный сезон, возможно, под угрозой срыва. Сейчас для нее главное, чтобы ее увидели. Желательно в Европе и США. С плакатом «Обама, признал Майдан, признай и референдум!» она пытается попасть в прямой эфир.

Ильнара Сулейманова, хозяйка турфирмы:

Нам затыкают рты, мы ходим как идиоты с этими плакатами, мешаем вести прямые репортажи, наверное, людям многим. Но это наш последний шанс, чтобы нас просто услышали.

Мы же направляемся в народ, чтобы прочувствовать их политические настроения.

Жители Симферополя:

Крым, Россия, Казахстан. Надо вместе быть.

С такой Украиной, властью, которая сейчас в Украине, нам не по пути. Они захватили, они громят там все. А нас называют вне закона, вне Конституции. Это неправильно. Мы выражаем свою точку зрения, мы защищаем свой быт, мы защищаем свои семьи, свои дома.

Мы находимся в поселке Перевальное, близь Симферополя. Здесь уже около недели отряды самообороны Крыма блокируют вход в воинскую часть Вооруженных Сил Украины. По периметру стоят «вежливые» люди в зеленом, по крайне мере, их так называют, происхождение доподлинно их неизвестно.

Первый блокпост – местные жители. Они дежурят здесь круглосуточно. Второй кордон более внушительный: ребята в масках, форме и с серьезны оружием. Снимать их можно было украдкой и издалека. Кстати, из наблюдений: укомплектованы люди в камуфляже неплохо.

За забором – батальон. Как нам удалось уточнить у командования части, здесь большой склад военной техники и оружия: от пистолетов до танков. Личный состав исчисляется сотнями. Вот вид сверху.

Кстати, эти фотографии спокойно гуляют по Интернету. Когда сюда пришла оборона Крыма и вооруженные люди, украинским военным предложили перейти на сторону народа. Стороной народа сейчас называют новые власти Крыма, которые новые власти Киева не признают. Командир этой части отказался подчиняться новым властям Крыма.

Андрей Берковский, член отряда самообороны поселка Перевальное:

Моя гражданская позиция – детей защищать своих от агрессии из вне, которая может проявиться в любой момент с Запада. У меня сын служит.

Для того, чтобы не было никакой провокации, мы здесь находимся.

Дядя Андрей – коренной крымчанин, сейчас на пенсии, мама и брат его давно переехали в Минск.

Андрей Берковский, член отряда самообороны поселка Перевальное:

Мы не хотим допустить того, что допустили в Киеве. Что произошло в Киеве, знает весь мир. С Запада идет такое движение.

Рядом с частью разбили лагерь тех самых «вежливых зеленых человечков» без опознавательных знаков на форме. Местных жителей конвой не пугает. Уже на выезде из поселка нам совершенно случайно удалось побеседовать с одним из людей в масках.

Человек в зеленом:

Что мы делаем? Мы смотрим, охраняем эту базу, чтобы не напали. Тут склад, танки есть. Люди в основном дружелюбно настроены, хлопают нам.

У нас маневр был, что мы, типа, уезжаем. И люди говорили, что мы будем последними гадами, если уедем.

В общем, сейчас ситуация в Крыму относительно стабильная. Можно сказать, что затишье, если не принимать во внимание мирные всплески агитаторов. Какой будет следующая неделя, неделя перед референдумом, посмотрим. Но работать журналистам, очевидно, будет нелегко. В Симферополе уже местами срабатывает «заглушка», которая сказывается на видеотехнике, да и слухи о том, что центр Украины скоро отключит Интернет в Крыму, вполне похожи на правду.