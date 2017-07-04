Летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ стартует в Минске 5 июля

Новости Беларуси. Беларусь продолжает подготовку к проведению летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напомним, главное политическое событие в деятельности организации стартует уже 5 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусской столице летняя сессия проходит впервые. Ожидается, что в ней примут участие больше 700 гостей из 6 десятков стран. Председатель ассамблеи Кристин Муттонен в Беларусь прибывает уже 4 июля. В целом планируется насыщенная программа: в белорусской столице парламентарии обсудят вопросы науки, технологий, окружающей среды и безопасности.