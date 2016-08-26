Парламентские выборы в Беларуси: портрет Есенинского избирательного округа

Новости Беларуси. Продолжаем знакомство с 20-ю избирательными округами Минска. И сегодня портрет Есенинского. Чем гордятся и к чему стремятся его жители, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Есенинский избирательный округ – большая часть столичного микрорайона Малиновка, или, как называют его местные, – Малинки или Малибу. Главная ландшафтная достопримечательность округа – река Мухля. На берегу которой с легкостью можно прокачать пресс или сделать рельефными бицепсы.

Так, в парке имени Павлова на площадке примерно в 500 «квадратов» установили около 20 комплексов для занятий воркаутом.

Среди них есть не только привычные турники, брусья и шведские стенки, но и новые для города спортивные снаряды. Для жителей близлежащих домов площадка уже стала популярным местом активного отдыха.

А вот еще одна спортивная история, правда, с чистого листа. Так, в округе в полную силу работает обновленный после капитального ремонта бассейн. Здесь заменили трубы водоснабжения и покрытие большой чаши. Также преобразился и зал для плавания. И, кстати, каждый месяц бассейн принимает около 10 тысяч любителей активного образа жизни.

Округ растет, и в планах – дальнейшее развитие социальной инфраструктуры: строительство жилья, школ, поликлиник, детских садов. Большое внимание здесь уделяется благоустройству зеленых зон и скверов.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Есенинском избирательном округе отдадут 68.020 жителей.