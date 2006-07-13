Коммунисты воссоединяются

Коммунистическое движение должно стать консолидирующей силой белорусского общества. Об этом заявила первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Татьяна Голубева. Это цель воссоединительного съезда КПБ.

"Сегодня надо открыто сказать: прежде всего мы коммунисты, нам делить нечего и мы должны консолидировать белорусское общество для того, чтобы поставленные на третьем Всебелорусском народном собрании задачи выполнялись", - сказала она. Татьяна Голубева определила главные задачи будущей единой компартии как решение конкретных вопросов, нахождение взаимопонимания и конструктивное сотрудничество с властью, отстаивание интересов народа. При этом она подчеркнула, что проведение воссоединительного съезда было инициировано простыми коммунистами. "Ответственность за судьбу белорусского коммунистического движения должны взять на себя партийные массы - основа обеих партий", - подчеркнула первый секретарь ЦК КПБ, добавив, что "с мнением масс должны считаться и наделенные их доверием руководящие органы партий".

Как отметила Татьяна Голубева, толчком к воссоединению коммунистических сил в Беларуси послужила мощная поддержка населением проводимого государством социально-политического курса, что стало определяющим в стратегии работы первичных организаций Коммунистической партии Белоруссии (КПБ) и Партии коммунистов Белорусской (ПКБ). На фоне некоторых представителей так называемой оппозиции, которые большую часть времени пребывают за рубежом, рядовые последователи марксизма-ленинизма решили объединить усилия с тем, чтобы помощь обществу в реализации стоящих перед ним социально-экономических задач, сказала она.

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Преобладающее большинство членов Партии коммунистов Белорусской (ПКБ) выступают за единую коммунистическую партию в Беларуси. Об этом сообщил член Бюро ЦК ПКБ Юрий Воскресенский.

Юрий Воскресенский считает, что деятельность политической партии должна основываться прежде всего на стремлении реализовывать свою политическую платформу путем конструктивного диалога с властью, активного участия представителей партии в разработке и реализации различных проектов и программ.

Устранение двухпартийности в коммунистическом движении Беларуси, по мнению члена Бюро ЦК ПКБ, является положительным моментом, так как только сильная единая организация может влиять на происходящие в обществе процессы, способна внести значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, сообщает БелТА.