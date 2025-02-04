Кочанова: формирование нового состава правительства – это очень важный вопрос, так как это будущее нашей страны

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Президент провел встречу с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Президент провел встречу с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе избирательной кампании проведены встречи с трудовыми коллективами, выстроена связь с населением. Глава государства поблагодарил команду за работу. Александр Лукашенко ориентирует на продолжение активной общественной работы и реализацию ожиданий и наказов людей, высказанных в предвыборный период. Граждане оказали очень высокую поддержку, а она требует соответствующей отдачи.
Лукашенко – доверенным лицам: где можете решить вопрос, решайте, но если нет, то вовремя меня проинформируйте.
Президент также отметил, что намерен создать комиссию для выработки предложений по формированию нового состава правительства. Александр Лукашенко отметил, что в числе доверенных лиц есть люди, которые могут компетентно высказать мнение по тем или иным направлениям.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я хотела бы отметить, что Александр Григорьевич, когда принимает любые решения, он всегда старается услышать альтернативное мнение. Даже работа нашего экспертного совета при Совете Республики говорит о том, что он всегда просит дать альтернативное мнение. Конечно, формирование нового состава правительства – это очень важный вопрос. Ведь это будущее нашей страны. Это те люди, которые будут дальше развивать, кто-то отдельно взятую отрасль – министры, а в целом правительство решает те задачи социально-экономического развития, которые стоят перед нашей страной. А они действительно очень серьезные, потому что мы достигли уже многого. Как говорит наш Президент, что надо дальше развиваться, реализовывать те задачи, которые поставлены главой государства.
В соответствии с Конституцией Беларуси после объявления официальных итогов голосования нынешнее правительство сложило полномочия, но будет исполнять обязанности до формирования нового.