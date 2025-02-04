Кочанова: формирование нового состава правительства – это очень важный вопрос, так как это будущее нашей страны

Оправдать ожидания белорусов и сформировать крепкое правительство. Президент провел встречу с доверенными лицами на прошедших президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе избирательной кампании проведены встречи с трудовыми коллективами, выстроена связь с населением. Глава государства поблагодарил команду за работу. Александр Лукашенко ориентирует на продолжение активной общественной работы и реализацию ожиданий и наказов людей, высказанных в предвыборный период. Граждане оказали очень высокую поддержку, а она требует соответствующей отдачи. Лукашенко – доверенным лицам: где можете решить вопрос, решайте, но если нет, то вовремя меня проинформируйте. Президент также отметил, что намерен создать комиссию для выработки предложений по формированию нового состава правительства. Александр Лукашенко отметил, что в числе доверенных лиц есть люди, которые могут компетентно высказать мнение по тем или иным направлениям.