Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ

Новости Беларуси. Руководство Центрально-Европейской инициативы высоко ценит председательство Беларуси в организации. Такие заявления поступают со встречи глав правительств ЦЕИ, которая проходила в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский год доказал востребованность объединения в качестве диалоговой и площадки для партнерства. Главной целью Беларусь ставила продвижение совместимости и взаимодополняемости в «Большой Европе». Участие в ЦЕИ наша страна также рассматривает как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с ЕС.