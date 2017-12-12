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Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ

12 декабря 2017 11:51
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Новости Беларуси. Руководство Центрально-Европейской инициативы высоко ценит председательство Беларуси в организации. Такие заявления поступают со встречи глав правительств ЦЕИ, которая проходила в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ-1

Минский год доказал востребованность объединения в качестве диалоговой и площадки для партнерства. Главной целью Беларусь ставила продвижение совместимости и взаимодополняемости в «Большой Европе». Участие в ЦЕИ наша страна также рассматривает как дополнительную возможность улучшить взаимопонимание с ЕС.

Председательство Беларуси высоко оценило руководство ЦЕИ-4

Главные темы заседания – противостояние новым угрозам стабильности в регионе и укрепление экономического сотрудничества. Участники также примут план действий на ближайшее будущее.

# Фотофакт # ЦЕИ

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