«Мы готовы восстановить уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза»: Лукашенко на встрече с премьер-министром Молдовы

Наши государства – партнеры давние и надежные. И сегодня наша страна готова расширять свое присутствие на внутреннем рынке Молдовы. Здесь открываются большие возможности для кооперации. Цветущий край богат на плодородные земли, а Беларусь производит сельскохозяйственную технику. После небольшого спада вновь растет взаимный товарооборот. Уже до конца 2017 года главный показатель эффективности торговли достигнет 200 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой абсолютно отсутствует субъективный фактор, что мы друг на друга не смотрим искоса, кто-то сверху, кто-то снизу, младший, старший – у нас этого нет. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза, потому что ничего другого нам восстанавливать не надо.

Мы родные, близкие народы, никогда не считали Молдову каким-то чужим государством, после распада Советского Союза мы переживаем за то, что там происходит. Даже из прагматических соображений, если вы подниметесь, потребность в белорусах будет у вас выше, а у нас будет возможность работать на рынке и, если так говорить, в больших объемах. Но если прагматически, но мы из этого не исходим, это не главное. Главное, чтобы государства существовали как единые и целостные, не разделенные государства, не раздробленные, не порванные на куски. И чтобы на этих территориях счастливо жили люди. Если так будет, тогда придет и товарообмен, к которому мы стремимся, чтоб он был все больше и больше, благо, что начался соответствующий прирост.

И если у вас будут дополнительные желания работать на белорусском рынке, у нас проблем не будет,

потому что вы к нам идете с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас будет возможность и желание, чтобы мы шире были представлены в Кишеневе и в Молдове в целом, будьте уверены, что мы это сделаем быстро, как мы это умеем делать.