Клуб бывших депутатов может появиться в Беларуси

Новости Беларуси. На заключительной сессии Палаты представителей 6 октября объявили о том, что в Беларуси может появиться клуб бывших депутатов.

4 года работы в Овальном зале так просто пройти не могут. За это время народные избранники

рассмотрели свыше 400 законопроектов. Один из самых резонансных – Кодекс о культуре,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Работа проделана очень большая, и самое главное – чтобы депутаты по окончании созыва не потерялись, потому что

бывших депутатов не бывает. Мы будем стараться с ними поддерживать отношения через приглашения на сессии.

Возможно, организуем какой-то депутатский клуб из бывших депутатов. Главное – чтобы они и дальше трудились на благо нашей Родины, потому что это люди подготовленные, высокопорядочные, с очень солидным и жизненным, и трудовым опытом

Пятый созыв запомнится и введением госпошлины на допуск транспорта к участию в дорожном движении.

Ежегодно эффективность распределения средств дорожного фонда взывает массу дискуссий.

Люди и субъекты хозяйствования платят большие суммы, но не всегда видят результаты. Депутаты предлагают уже в новом составе доработать этот закон и закрепить часть собранных средств за регионами.

Ольга Политико, член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Предложение, чтобы на законодательном уровне закрепить ту долю собранной госпошлины, которая гарантированно будет оставаться в бюджетах конкретных городов, конкретных районов. Чтобы люди видели, что они заплатили деньги – и вот эта улица, вот эта местная дорога реконструирована, отремонтирована.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень продуктивно мы поработали, очень много знаковых законопроектов были приняты и стали законами, по которым сейчас работают. Это и закон о здравоохранении, лекарственных средствах. Сейчас мы работаем над законом о безопасности продовольственного сырья, это тоже очень важный закон.