Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность: Лукашенко на переговорах с Кадыровым

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Чеченской Республике развивать производственную кооперацию. Тема экономического сотрудничества стала центральной на встрече Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О конкретных проектах разговор продолжили уже в Совете Министров. Глава белорусского правительства предложил наладить поставки в Грозный техники и оборудования – от лифтов до грузовиков. Интересен гостям наш опыт в строительстве жилья и дорог, в сельском хозяйстве, туризме, науке и образовании.