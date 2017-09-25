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Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность: Лукашенко на переговорах с Кадыровым

25 сентября 2017 15:21
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает Чеченской Республике развивать производственную кооперацию. Тема экономического сотрудничества стала центральной на встрече Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рамзан Кадыров – Александру Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами

О конкретных проектах разговор продолжили уже в Совете Министров. Глава белорусского правительства предложил наладить поставки в Грозный техники и оборудования – от лифтов до грузовиков. Интересен гостям наш опыт в строительстве жилья и дорог, в сельском хозяйстве, туризме, науке и образовании.

Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность: Лукашенко на переговорах с Кадыровым-1

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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