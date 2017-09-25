Визит Кадырова в Минск: какие темы затронут на переговорах

25 сентября в Минске глава Чечни проведет ряд встреч на высоком уровне.

Новости Беларуси. Глава Чеченской Республики 25 сентября прибыл в Минск. Деловую часть официального визита предваряла церемония возложения цветов и венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь пойдет, прежде всего, об экономике. Главный акцент будет сделан на будущем в сотрудничестве. Стороны заинтересованы в промышленной кооперации. Также Беларусь может увеличить поставки техники и продуктов питания на рынок Чечни.

Кроме того, Грозный намерен более тесно работать с нашей страной в агропромышленном комплексе.

Вероятнее всего, стороны рассмотрят возможность применения белорусских технологий в сельском хозяйстве в российской республике.