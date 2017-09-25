Рамзан Кадыров – Александру Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ключевая тема – это кооперация. Наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а так же создать высокотехнологичные рабочие места.

Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что ориентированы именно на высокие технологии – это завтрашний день. Если бы вы ориентировались на сегодня, через год-два были бы в хвосте, а так замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать, искать свое место в них. Знаю, что вы создаете производство отечественных автомобилей.

У нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, «Автокомпоненты». Мы можем сотрудничать с вами. Конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи. Для нас очень важен вопрос обязательного партнера.

С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственные структуры имеют сильную власть, вы имеете очень сильное влияние на все секторы.

Точно так у нас, поэтому вы можете даже не сомневаться, если вы сотрудничаете с нашими компаниями, предприятиями, что они где-то там вас обведут, обманут. Этого быть не может. Это тоже очень важно в наше непростое время.