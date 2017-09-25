Рамзан Кадыров – Александру Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Чеченской Республике развивать производственную кооперацию. Тема экономического сотрудничества стала центральной на встрече Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Чечни находится с визитом в Беларуси.
Стороны прорабатывают возможные направления для взаимодействия. Для нашей страны Республика является перспективным партнером в Северо-Кавказском федеральном округе России.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ключевая тема – это кооперация. Наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, в рамках которой можно обеспечить потребности регионального рынка, а так же создать высокотехнологичные рабочие места.
Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что ориентированы именно на высокие технологии – это завтрашний день. Если бы вы ориентировались на сегодня, через год-два были бы в хвосте, а так замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать, искать свое место в них. Знаю, что вы создаете производство отечественных автомобилей.
У нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, «Автокомпоненты». Мы можем сотрудничать с вами. Конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи. Для нас очень важен вопрос обязательного партнера.
С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственные структуры имеют сильную власть, вы имеете очень сильное влияние на все секторы.
Точно так у нас, поэтому вы можете даже не сомневаться, если вы сотрудничаете с нашими компаниями, предприятиями, что они где-то там вас обведут, обманут. Этого быть не может. Это тоже очень важно в наше непростое время.
Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики Российской Федерации:
Спасибо, уважаемый Александр Григорьевич. Во-первых, хочу поблагодарить вас, что вы пригласили нас. Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами, потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали поддержку, чувствуем поддержку.
На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию.
За то, что вы строите государство и защищаете интересы своего государства и народа на высшем уровне.
Также обсуждались перспективы сотрудничества в агропромышленном комплексе и туризме. Особое внимание было обращено на производство пассажирской и коммунальной техники и возможностей создания производств в Чеченской республике.
До начала официальных встреч чеченская делегация почтила память героев Великой Отечественной войны. Цветы и венки гости возложили к Вечному огню и монументу Победы в Минске.