Кандидаты в Президенты продолжают использовать для агитации оставшееся до 19 декабря время

Так, кандидат Алексей Михалевич общался с избирателями в Бобруйске, в зале районного центра творчества. Кандидат озвучил свою предвыборную программу. Особо отметив, что нужно привлекать инвесторов и развивать малый бизнес.

Традиционно для кандидата Дмитрия Усса прошла встреча с избирателями в Гомеле. Свою немногословность, продемонстрированную в телеэфире, кандидат подтвердил и в формате реальной встречи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кандидат Георгий Костусёв на вопросы избирателей отвечал возле одного из столичных рынков. Выбрав уже известную по предвыборной агитации площадку. Кандидат заметил, что нынешняя избирательная кампания проходит в демократичных условиях. А также поделился, что в его доме уживаются два кота и собака, отметил, что в программе его партии с момента основания ничего нового пока не придумали. И традиционно призвал 19 декабря прийти на Площадь.

Кстати, об этом же сегодня говорил и кандидат Виктор Терещенко на пресс-конференции в Минске. Он попросил соотечественников не приходить на Площадь 19 декабря.

Виктор Терещенко, кандидат в президенты:

Я прошу своих соотечественников не приходить на площадь 19 декабря, не поддерживать политические лозунги, партии, толкающие на беспорядок.