Прямой эфир

Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов

02 июля 2025 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Беларусь готова предложить странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошел уже практически год с тех пор, как наша страна стала полноправным, десятым членом большой семьи государств-единомышленников.

Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов-2

В Шанхайской организации сотрудничества мы участвуем с 2010 года: сначала в статусе партнера по диалогу, потом как наблюдатели. Наш Президент с первых дней основания Организации говорил о ее огромном потенциале и называл «стратегической перспективой». Участие в подобных конструктивных, созидательных и миролюбивых форматах – визитная карточка белорусской дипломатии.

Мы всегда выступали за укрепление многополярного и справедливого мира, противодействие экстремизму, информационную безопасность. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества открывает для Беларуси хорошие возможности для диверсификации торгово-экономических отношений, инвестиционного и культурно-гуманитарного диалога. Нам тоже есть что предложить партнерам.

Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов-4

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республике Беларусь есть что предложить странам – партнерам ШОС. Это и сотрудничество в сфере энергетики. Мы сегодня прорабатываем варианты для наших партнеров – предложить им приобретение наших топливных пеллет, в том числе оборудовать специальные котельные для использования этого вида топлива. Предлагаем образовательные проекты. И, кстати, в мае текущего года шесть университетов Республики Беларусь присоединились к Шанхайской организации сотрудничества в сфере образования.

Международная организация была основана более 20 лет назад, после того как страны «Шанхайской пятерки» – среди них Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – приняли в состав организации Узбекистан. В итоге союз этих государств-единомышленников был переименован в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня это уже 10 стран с суммарным ВВП 25,5 триллиона долларов и без малого половиной населения планеты.

# Шанхайская организация сотрудничества # Международное сотрудничество # Олег Дьяченко

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяйства Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя
02 июля 2025 13:38

Хозяйства Гродненской области приступили к уборке озимого ячменя

В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков
02 июля 2025 13:35

В белорусских вузах завершается приём документов от абитуриентов-целевиков

Лукашенко: как только забудем дорогу в Хатынь, всё назавтра это вернётся
02 июля 2025 13:31

Лукашенко: как только забудем дорогу в Хатынь, всё назавтра это вернётся