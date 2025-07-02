Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов
Беларусь готова предложить странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошел уже практически год с тех пор, как наша страна стала полноправным, десятым членом большой семьи государств-единомышленников.
В Шанхайской организации сотрудничества мы участвуем с 2010 года: сначала в статусе партнера по диалогу, потом как наблюдатели. Наш Президент с первых дней основания Организации говорил о ее огромном потенциале и называл «стратегической перспективой». Участие в подобных конструктивных, созидательных и миролюбивых форматах – визитная карточка белорусской дипломатии.
Мы всегда выступали за укрепление многополярного и справедливого мира, противодействие экстремизму, информационную безопасность. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества открывает для Беларуси хорошие возможности для диверсификации торгово-экономических отношений, инвестиционного и культурно-гуманитарного диалога. Нам тоже есть что предложить партнерам.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Республике Беларусь есть что предложить странам – партнерам ШОС. Это и сотрудничество в сфере энергетики. Мы сегодня прорабатываем варианты для наших партнеров – предложить им приобретение наших топливных пеллет, в том числе оборудовать специальные котельные для использования этого вида топлива. Предлагаем образовательные проекты. И, кстати, в мае текущего года шесть университетов Республики Беларусь присоединились к Шанхайской организации сотрудничества в сфере образования.
Международная организация была основана более 20 лет назад, после того как страны «Шанхайской пятерки» – среди них Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан – приняли в состав организации Узбекистан. В итоге союз этих государств-единомышленников был переименован в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сегодня это уже 10 стран с суммарным ВВП 25,5 триллиона долларов и без малого половиной населения планеты.