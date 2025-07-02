Беларусь готова предложить ШОС совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов

Беларусь готова предложить странам – участницам Шанхайской организации сотрудничества совместные проекты в сфере энергетики, образования и финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прошел уже практически год с тех пор, как наша страна стала полноправным, десятым членом большой семьи государств-единомышленников.

В Шанхайской организации сотрудничества мы участвуем с 2010 года: сначала в статусе партнера по диалогу, потом как наблюдатели. Наш Президент с первых дней основания Организации говорил о ее огромном потенциале и называл «стратегической перспективой». Участие в подобных конструктивных, созидательных и миролюбивых форматах – визитная карточка белорусской дипломатии.

Мы всегда выступали за укрепление многополярного и справедливого мира, противодействие экстремизму, информационную безопасность. Кроме того, Шанхайская организация сотрудничества открывает для Беларуси хорошие возможности для диверсификации торгово-экономических отношений, инвестиционного и культурно-гуманитарного диалога. Нам тоже есть что предложить партнерам.