Как живет сегодня Донецк? Корреспондент СТВ побывал в двух шагах от войны

Новости Украины. Ситуация на Донбассе остается напряженной. По Луганской области прокатилась волна поджогов и подрывов автомобилей. В Донецке усилилась интенсивность канонад. Возле центрального железнодорожного вокзала продолжаются атаки, есть жертвы.

Во время обстрелов это не самое подходящее место для прогулок, но зато здесь становится прекрасно понятна топография Донецка. Разрушенный мост вел к знаменитому аэропорту Прокофьева, за которым сейчас располагаются Пёски, а оттуда, как известно, ведется массированный обстрел Донецка по вечерам и утрам. Правее находится поселок Октябрьский. По нему тоже садят кто во что горазд. Да и сейчас еще можно слыхать канонады.

День войны, то ли 300-й, то ли 320-й, выдался для Донбасса вполне заурядным.

За военный год практически заросло бурьяном старое донецкое кладбище. Выбраться сюда – дело, требующее изрядного мужества: идешь с визитом, а рискуешь поселиться в одной из тутошних могилок навсегда.

От войны на Донбассе страдают не только живые, но и мертвые. Снаряд «Града» ворвался в траурную патриархальную тишину Щегловского кладбища Донецка совсем недавно. Убить ему никого не довелось. По счастью, здесь не было живых, одни только мертвые.

Станислав Карпов выбрался в Щеглово впервые за тот год, что миновал с момента смерти его матери. Хорошо хоть, благодаря минским соглашениям, из артиллерии крупного калибра больше по этим местам не бьют.

Станислав Карпов, дончанин:

Мы побаиваемся сюда приезжать часто и в поминальные дни, потому что тут часто бывают обстрелы. Вон, в двух метрах торчит снаряд «Града», еще в 10 – еще один. Обстрел может начаться в любую минуту и секунду, в любое время.

В Киевском районе города находится квартира, унаследованная Карповым от матери. Тогда же, только получив наследство и пережив безумную ночь, наполненную канонадой, ужасом, воплями истекающих кровью соседей, Станислав закрыл жилье на ключ. Потом ЖЭС навесил на двери подъездов замки. И теперь, до наступления мирной поры, дом будет стоять привидением, зияя выбитыми стеклами и проломами стен.

Станислав Карпов, дончанин:

Здесь в основном обстрелы были в прошлом году, начались. Люди, я думаю, давно выехали. Может быть, остались самые отчаянные, но таких вряд ли.

Тенистые районы донецких окраин не обезлюдели окончательно. Здесь нет молодежи, а детские площадки и песочницы считают теперь своими бродячие псы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старикам здесь тоже не место, но им, большинству, податься просто некуда – донецких выплат не хватает на хлеб себе. Одной только Каштанке, без которой хозяйке в ее беспросветном одиночестве все равно не выжить.

Валентина, дончанка:

Было страшно, сейчас уже привыкли. Окна повылетали, кто застеклил, кто – нет. А у меня была пленка – пленкой закрыла.

Собачий лай в этом полувымершем донецком районе – единственный громкий звук помимо круглосуточной канонады. Когда об этом помнишь, даже скандальная дворняжка начинает умилять.