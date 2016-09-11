Вадим Ипатов: в ЦИК проделана большая работа по реализации рекомендаций западных наблюдателей

Новости Беларуси. Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ в эти минуты работает в Центризбиркоме.

Евгений Горин, СТВ:

В Центризбирком поступает сама последняя информация. И сейчас рядом со мной заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов. Какие последние цифры на текущий момент? Остается совсем немного времени до того, как закроются избирательные участки.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

По состоянию на текущий момент у нас проголосовало уже 60,87% избирателей. Уже говорили мы о том, что избирательная кампания состоялась, но люди продолжают идти на избирательные участки.

Евгений Горин:

Есть места, где кампания еще не состоялась, где меньше 50% пришло на избирательные участки?

Вадим Ипатов:

По состоянию на 16 часов Минск пока еще не прошел этот порог. И имеется 10 округов, в которых выборы не состоялись. Но те цифры, которые имеются у Центризбиркома, говорят о том, что они приближаются к этому порогу, потому что это было всего лишь на 16 часов.

Евгений Горин:

Традиционно наиболее активно голосует провинция. Большие города более ленивы в этом смысле. Сегодня в течение всего дня когда люди чаще всего приходили на избирательные участки: утром, после обеда или вечером?

Вадим Ипатов:

Если говорить о цифрах, то цифры показывают нам, что люди после 10-11 часов пошли на избирательные участки, это самый был такой пик. Прирост был 8-10% проголосовавших. И мы уже сегодня говорили о том, что. Как правило, и вечером бывает такой всплеск голосования, когда люди после того, как провели свое время при хорошей погоде (мы говорили сегодня, что избирательная кампания, день основной, бог нас хранит, помогает нам, люди могли посетить свои приусадебные участки, навестить своих родителей), вечером приезжают и реализуют свое избирательное право, то есть голосуют за того или иного кандидата.

Евгений Горин:

Погода сегодня была замечательная. Не осенняя, а летняя. Лично вам чем еще запомнится эта кампания помимо теплого дня? По моим ощущениям, внимание со стороны Запада к этой кампании было наиболее пристальным, если сравнивать с президентской кампанией. У вас такого ощущения нет?

Вадим Ипатов:

У меня не совсем такое ощущение, потому что президентская кампания у нас всегда под пристальным вниманием. Но внимание к нашей кампании, в ходе которой избирается законодательный орган нашей страны, конечно, не менее щепетильное, потому что западные наблюдатели хотят посмотреть, как реализуются их рекомендации. В Центральной избирательной комиссии проделана большая работа по реализации этих рекомендаций. Это и в плане законодательства, изменения, которые были приняты в Избирательный кодекс в 2008 году, в 2013 году. Кстати, почему-то они про это не говорят, о том, что уже давно эти рекомендации реализуются. Те мероприятия, которые провела Центральная избирательная комиссия, чтобы реализовать те рекомендации в правоприменительной практике. Но я бы говорил не об этих особенностях. На мой взгляд, эта кампания более демократичная, более либеральная, хотя бы если обратиться к цифрам. Мы сегодня избираем депутатов Палаты представителей из числа 484 кандидатов. Это практически в два раза больше, чем на предыдущих выборах 2012 года. В этой избирательной кампании кандидаты в депутаты имели широкую возможность представить свои программы, выступить перед избирателями как в СМИ, так и путем теледебатов. Мы с вами наблюдали отдельные выступления в касках, в бронежилетах. Конечно, люди тоже свои цели преследовали. Но в целом люди старались представить избирателям свои программы, показать, для чего они идут в законодательный орган. Информации, на мой взгляд, было достаточно. Это самое главное, поскольку это и говорит о том, что в нашей стране люди стараются все-таки представить себя в законодательный орган страны и представить себя, как человека, который может реализовать в законотворчестве те идеи, которые ему адресуют избиратели.

Евгений Горин:

Если сравнивать с Европой, у нас активность избирателей выше или ниже?

Вадим Ипатов:

У нас выше. У нас еще со времен Советского Союза определенная традиция – этот день всегда воспринимался как праздник. И уровень избирательной активности гораздо выше. Отдельные наблюдатели, представители тех слоев населения, которые не согласны с чем-то, почему-то говорят о том, что методики, которые применяются, не совсем правильные, нарушают законодательство. На самом деле нет. Есть страны западной демократии, в которых применяются такие мероприятия, как штраф за неявку на избирательный участок. Поэтому у нас все демократично, либерально. И все, что делалось при подготовке к избирательной кампании, все, что делалось на протяжении периода досрочного голосования, делалось для того, чтобы привлечь избирателя на участки, чтобы он пришел и реализовал одно из своих главных прав, которые прописаны в Конституции – это избирательное право.

Евгений Горин:

Было много новшеств, вы сами отметили. А в плане активности избирателей?

Вадим Ипатов:

Я считаю, что она очень активная. Мы с вами говорим о том, что на 16 часов мы имеем уже более 60% проголосовавших. И это еще не предел.