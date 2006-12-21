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Александр Лукашенко встретился с членами Синода Белорусской православной церкви

21 декабря 2006 13:07
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Глава государства посещает минский Дом Милосердия.Отметим, что за последние годы позиции православной церкви в стране значительно укрепились. Согласно данным социологических исследований более 80% верующих в республике - православные. Количество приходов за последние 15 лет увеличилось почти в четыре раза. Сотрудничество государства и Белорусской православной церкви активно развивается в соответствии с соглашением, подписанным в июне 2003 года. Реализуется 14 программ взаимодействия с республиканскими органами государственного управления.

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