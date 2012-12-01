Как повысить авторитет участкового в Беларуси? Может, заменить его на шерифа?

Про участь участкового милиционера в последнее время сказано немало. Образ из старого хорошего кино про уполномоченного Анискина снова на слуху после Совещания по реформированию МВД. И главой государства, и чиновниками сделаны заявления, дающие основания ожидать на этом фронте работы милиции перемен. Ну а мы порассуждаем, почему они нужны, и какой он «Анискин» 21 века?

В добром советском кино «Анискин» ловко и даже с юмором раскрывал все деревенские преступления и загадочные происшествия. И вот уже полвека участковых инспекторов иногда называют «анискиными». На самом деле, вполне лестное сравнение. Кстати, наверное, это чуть ли не единственная милицейская служба, которая почти без особых реформ сохранилась со времен союза. Оно и понятно, участковый - это, действительно, народный милиционер. Его все знают, и он знаком с каждым.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это тот человек, который должен все вопросы возникающие на территории знать и разрешать.

Мне кажется, сегодня, особенно в городах, в лицо участкового знают далеко не все. Я вот, действительно, никогда его не видел. Спрашивал знакомых — они тоже. С одной стороны, это хорошо, и говорит о моей законопослушности, но что-то подсказывает, что сегодня участкового на районе не знают в лицо даже гиперактивные бабушки.

Юрий Сорокин, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Менее года в должности участковых инспекторов прослужили 31% сотрудников милиции, 1—3 года — 22%, 3—5 лет — 16%, 5—10 лет — 20%, свыше 10 лет — 10%.

Большинство участковых инспекторов — 79% — имеют высшее образование.

На 1 июня этого года почти 15% должностей участковых были вакантны.

Дефицит «Анискиных» в общем-то понятен. Работать участковым трудно. Участковый инспектор, как участковый врач. Он должен знать, чем «болеет» вверенный ему участок. Весь неблагополучный контингент — под его оком. И, пожалуй, чтобы в каком-то смысле не заболеть самому, надо не только обладать очень крепким психическим здоровьем, но и серьезной мотивацией для работы. Выслушивать бредни алкоголиков, собственноручно разнимать мужиков и улаживать семейные ссоры, навещать на дому освободившихся из тюрем.

Если огромный территориальный охват - это когда одному сотруднику приходится обслуживать несколько деревень — ходить приходится много. Помимо этого участковый заполняет горы бумажек, вручает повестки. То есть, с одной стороны, участковый перегружен работой. С другой стороны, - полномочия его весьма ограничены. Он не имеет права самостоятельно принимать решения, а только составляет протокол.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В Минске один участковый на 4 с половиной тыс человек. Не везде выдерживается эта численность. В новых микрорайонах до 10 тыс обслуживает это милиционер. Полностью поддерживаю прозвучавшие мнения - 80% он должен быть на территории, а 10% - отвлекаться.

В общем, тяжелы погоны участкового. В соседней России чего только не выдумают, чтобы хоть как-то поднять престиж этой профессии. Недавно даже затеяли программу: каждому участковому — по персональному сайту. Знать контактные данные своего «Анискина» полезно, однако вряд ли это повысит качество обратной связи с населением. Впрочем, в России милиционер, то есть полицейский -- объект ненависти по причине крайней степени коррумпированности. У нас, слава Богу, тотального взяточничества нет. Хотя большого авторитета и тесной связи с людьми все-таки тоже.

А может быть создать институт шерифов как в США? Чтобы должность участковых была выборной? За океаном эта система вполне эффективна.

В общем, дефицит «Анискиных» по-прежнему остается головной болью МВД. И сами милицейские начальники говорят, что именно от работы участковых, их взаимоотношений с людьми во многом зависит престиж службы. Большая часть страны — это регионы. Ясно, что кинематографом, как в советские времена, талантливо рассказать про работу легендарного «Анискина» пока что не получится. А, значит, решать проблему, заботиться о своем авторитете и людском уважении надо участковым самостоятельно.