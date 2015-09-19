Как отношения с Россией повлияют на выборы в Беларуси, и кто и какую оценку может дать этим выборам. Интервью Михаила Мясниковича

Не сочтите за фантазию, но мне представляется, что есть определенная связь между белорусскими песнями, белорусской колбасой и выборами … даже в России! На саммите в Сочи хорошо говорил о Беларуси губернатор принимающей стороны - Краснодарского края - Кондратьев. Он избран совсем недавно, 13 сентября. В России - это был единый день голосования. Одновременно выбрали два десятка губернаторов. И вот что интересно: самая высокая явка избирателей была - в Кемеровской области. И большой друг Беларуси, которого Президент Лукашенко недавно наградил орденом Почета, установил рекорд для России – Аман Тулеев избран губернатором на пятый (!) срок. Видимо, ценят на Кузбассе и политику сотрудничества с нашей страной. И вот еще одна область, не далекая уже географически, а совсем близкая, соседняя с Беларусью, Смоленская. Тут, наоборот, явка избирателей была одной из самых низких в России – три четверти смолян не пришли голосовать. Возможно, не верят, что жить станут лучше, чем в соседней Беларуси, – могут ведь сравнивать, все видят собственными глазами – стены на границе нет.

О том, как отношения с Россией повлияют на выборы в Беларуси (это уже наоборот), и кто и какую оценку может дать этим выборам, размышлял председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович, отвечая на вопросы нашей программы в Сочи. Вернемся к этому интервью.

Юрий Козиятко:

Приезд двух президентов и участие в Форуме иногда связывают с предстоящими выборами Президента в Беларуси, мол, власть демонстрирует свои успехи и российский Президент хочет поддержать своего коллегу. Вы что думаете?

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, если бы это в списке всех контактов было единственное или немногочисленное, тогда можно было бы напрямую это связывать. Но вы же видите, что контакты глав государств строятся на системной основе. Поэтому, в определенной степени, как говорится, ложка к обеду.

Белорусы же «памяркоўныя» – никто не хочет кота в мешке. Видят, что делается Президентом. Предприятиям уделяется внимание. Любая власть стремится к тому, чтобы обеспечить эффективные рабочие места. И, как мне представляется, участие Президента – это хороший сигнал для того, чтобы действительно иметь эффективную занятость.

Юрий Козиятко:

Это вы сами так решили о настроениях людей или…? Вот вы часто посещаете предприятия белорусские, какие настроения, что у вас спрашивают?

Михаил Мясникович:

Я бываю на предприятиях, часто как уполномоченный по Брестской области. Знаете, очень хорошее, спокойное, деловое настроение.

Кажется необычным, может быть, для минских чиновников – но конкретные называют результаты, успехи под руководством Александра Григорьевича и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Смотрите, какие сегодня у нас агрогородки. Это же Европа, европейский уровень. А наши промышленные предприятия? Даже общаясь с лидерами ряда государств СНГ или даже с европейскими парламентариями, все отмечают то, что в Беларуси за последние годы произошли очень серьезные позитивные изменения как в экономике, так и в обществе. Беларусь действительно страна молодой демократии. И это уже не та страна, не то общество, которое было 20-25 лет назад. Это уже действительно современная страна, достойный член европейского и международного сообщества. К сожалению, приходится констатировать, что не все в соответствующих европейских и международных структурах это "не видят". Я не думаю, что они не видят. Вот я встречался несколько дней назад с Парламентской ассамблеей Совета Европы, видно, что определенные указания они уже получили.

Юрий Козиятко:

В кулуарах они хвалят и Минск, и Беларусь. А как у вас сложилось впечатления: будут они с позиции двойных стандартов относиться или как-то более объективно?

Михаил Мясникович:

Я считаю, что мы все-таки мы пробьем эту брешь, выйдем из этого заколдованного круга БДИПЧ, который там все это организовал. Потому что - вещи очевидные. И действительно руководитель миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы сказал: «Я вижу огромные позитивные изменения в Беларуси». И спецдокладчик, господин Ригони, который тоже присутствовал при этом, постоянно подчеркивает о том, что изменения носят позитивный, необратимый характер. Я думаю, что те высокие инстанции в Европе и за океаном, которые принимали 15-20 лет назад какие-то решения не совсем, будем говорить, объективные, они все-таки прозреют и будут объективны в своих оценках. Ну что такое санкции? Это уже когда аргументов нет, тогда уже прием лома, вот ввести санкции. Хотя из-за этого страдают прямо люди. Утверждение о том, что вот если будут санкции, так вот в результате это повлечет за собой изменения властных структур или смену во властных структурах. Наоборот, надо понимать славянский менталитет, что если есть внешняя угроза, то вся нация цементируется вокруг своего лидера.