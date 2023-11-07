Как и зачем режим Санду развалил Молдову? Разбирался Андрей Лазуткин

В Молдове правящая партия Майи Санду провалила местные выборы. Сторонники Санду, по предварительным данным, не получили большинства ни в одном районном совете. Также кандидаты проиграли борьбу за пост мэра в 30 из 36 городов, включая столицу Молдовы Кишинев и крупнейший город страны Бельцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне выборов под предлогом «охраны демократии» были запрещены две оппозиционные партии, закрыты 6 телеканалов и 31 интернет-сайт. На таком фоне в стране пройдет второй тур выборов, и специалисты говорят, что это репетиция перед президентской гонкой, где Санду намерены любой ценой продвинуть на второй срок. Подробности – у Андрея Лазуткина. «Европейский выбор» для Молдовы

Андрей Лазуткин, политолог:

Молдова – страна с населением, как город Минск. Там прекрасный климат, но при этом беднейшее в СНГ сельское хозяйство. Европе не нужен новый производитель дешевых и хороших продуктов – наоборот, им нужны рабочие руки, которые поедут поднимать соседнюю Румынию. Для этого в Молдове должен быть режим, который содействует трудовой миграции. До 18 лет мы учим и лечим ребенка за свой счет, а потом он поступает по грантовой программе в румынский университет или сразу уезжает на заработки. Но нормальный человек не хочет уезжать, дома у него друзья, родственники, квартира, машина. И тогда правительство создает такие условия, чтобы в стране не было никакой работы. Самый простой способ развалить экономику – это покупать дорогой газ, как это сделала Майа Санду, отказавшись от российского. Из-за этого цены для предприятий взлетают в космос, и производить что-либо становится невозможно. Даже если у вас сельскохозяйственная страна, ей нужны трактора, техника, удобрения, дешевое горючее, без которых придется копать землю лопатой, как 100 лет назад. И Молдова к этому пришла – там сегодня нет ни сельского хозяйства, ни промышленности. Проект Майя Санду. Как к власти в Молдове пришли прозападные силы

Андрей Лазуткин:

Кто же в этом виноват? Долгое время страну держал в руках один человек – Владимир Плахотнюк. Это олигарх, представитель криминала и мафиозной системы. В государстве он не имел какого-то поста, но при этом был хозяином страны. Но в 2019 году к нему в офис приехал посол США в Молдове и сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Плахотнюк без объяснения причин покинул страну, правящая партия моментально развалилась, и казалось бы, вот она – победа демократии. Президент Игорь Додон, который дружил и с нами, и с Россией, рассчитывал, что сможет после этого выиграть выборы и повести страну курсом интеграции не в Румынию, а в Союзное государство и ЕАЭС. Но ему в противовес с нуля создали новый проект – Майю Санду. Точно по такому же образу с нуля создавали Зеленского или, например, Пашиняна в Армении – эти люди приходят к власти в одно время и как бы с чистого листа. Самое ценное у такого политика – это биография. Санду – человек, выращенный в среде НКО. Нет детей, никогда не была замужем, что нормально для Европы. Училась по программе Сороса, пять лет жила в США, работала советником во Всемирном банке в Вашингтоне. Гражданка Румынии. То есть у нее биография однозначно проевропейского политика, а главной темой ее кампании, как у Пашиняна и Зеленского, сделали коррупцию. Ей противостоял пророссийский Игорь Додон. Причины падения Молдовы

Андрей Лазуткин:

Молдова – это парламентская республика, и в ней очень важен конституционный суд. Где большинство судей – это граждане Румынии. То есть какого бы ни выбрали премьера и президента, конституционный суд может заблокировать любые их действия, как было у нас в 1990-е. И конечно они будут подыгрывать такой же гражданке Румынии Санду, а не Игорю Додону. Языковой вопрос. Нам в Беларуси кажется, какая разница, на каком языке говорит человек – а вот в Молдавской ССР это стало причиной гражданской войны с Приднестровьем. Русскоязычные приднестровцы не знали молдавского, а молдавские писатели, поэты, филологи, творческая интеллигенция вдруг ощутили себя великими румынами. Несмотря на то, что конфликт заморожен, пророссийские силы выдавлены в непризнанное государство, а в остальном молдавском обществе теперь 30 % националистов, которые выступают за интеграцию с Румынией. Это такая лазейка, чтобы войти в Евросоюз – не как отдельное государство, соблюдая правила, а проведя референдум о присоединении к стране ЕС. Это как если бы наша западная Беларусь стала бы частью Польши. Зато они все борются за суверенитет от России, а при Санду даже началась процедура выхода из СНГ.