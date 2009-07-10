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Израиль заказал Пентагону новейшие истребители-невидимки

10 июля 2009 12:45
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Израиль, озабоченный вопросами повышения своей боеспособности перед угрозами со стороны Ирана и Сирии, передал Пентагону официальную заявку на приобретение первой эскадрильи многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

Ранее руководство страны заявляло, что может не опасаться продажи Сирии и Ирану российских зенитно-ракетных комплексов С-300, если на вооружении израильских ВВС будут находиться истребители F-35: компьютерная симуляция показала, что в бою С-300 проигрывают американским истребителям.

Израильтяне поспешили сделать заявку несмотря на отсутствие окончательной договоренности с американской стороной по ряду главных пунктов - цене и возможности установки на истребителях израильских систем. Переговоры по ним продолжаются.

Стороны, судя по всему, близки к соглашению, хотя цена, названная Пентагоном на первом этапе, - 200 миллионов долларов - в 2-3 раза превышает сумму, которую ожидали услышать израильские военные. По их оценкам, каждый самолет должен был обойтись в 70-80 миллионов долларов, сообщает «NEWSru».

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