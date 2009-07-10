Главы почти 30 государств обсудят проблемы Африки

Глобальную продовольственную безопасность и проблемы Африки обсудят сегодня на саммите в Аквиле. Встречи пройдут в максимально широком составе.

Результаты минувшего дня мировые лидеры обсудили накануне вечером на совместном ужине. Как отметил хозяин саммита итальянский премьер Сильвио Берлускони, формат форума требует изменений. Возможно, его постоянными участниками станут не 8, а 14 стран.

Расширение произойдет за счет наиболее динамично развивающихся государств. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что структура проведения международных встреч на высшем уровне требует изменений, поскольку сейчас устраивается слишком много политических саммитов.