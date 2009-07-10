Эрнеста Хемингуэя заподозрили в сотрудничестве с советской разведкой

В 1940-х годах писатель Эрнест Хемингуэй значился в списках советских агентов в США по кодовым именем «Арго».

Такие выводы опубликованы в книге «Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке». Книга опубликована издательством Йельского университета и написана тремя авторами - Джоном Эрлом Хейнсом, Харви Клером и Александром Васильевым. Последний в 1990-х годах имел доступ к архивам КГБ, и работа «Шпионы» основана на его выписках.



По сведениям Васильева, Хемингуэя завербовали в 1941 году накануне его поездки в Китай. Приводится сообщение, что писатель «неоднократно выражал желание и готовность помогать нам» при встрече с советскими агентами в Гаване и в Лондоне. Однако Хемингуэю не поручили ни одного практического задания и не добились от него никакой «политической информации». Контакты с ним были прекращены в конце 1940-х.



Из книги «Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке» ранее стало известно имя советского «ядерного» шпиона в Лондоне в 1940-х годах: им оказался австрийский физик Энгельберт Брода, работавший в Кавендишской лаборатории в Кембридже.



Эрнест Хемингуэй (1899-1961) - американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.