Прямой эфир

Эрнеста Хемингуэя заподозрили в сотрудничестве с советской разведкой

10 июля 2009 09:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В 1940-х годах писатель Эрнест Хемингуэй значился в списках советских агентов в США по кодовым именем «Арго».

Такие выводы опубликованы в книге «Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке». Книга опубликована издательством Йельского университета и написана тремя авторами - Джоном Эрлом Хейнсом, Харви Клером и Александром Васильевым. Последний в 1990-х годах имел доступ к архивам КГБ, и работа «Шпионы» основана на его выписках.

По сведениям Васильева, Хемингуэя завербовали в 1941 году накануне его поездки в Китай. Приводится сообщение, что писатель «неоднократно выражал желание и готовность помогать нам» при встрече с советскими агентами в Гаване и в Лондоне. Однако Хемингуэю не поручили ни одного практического задания и не добились от него никакой «политической информации». Контакты с ним были прекращены в конце 1940-х.

Из книги «Шпионы: взлет и падение КГБ в Америке» ранее стало известно имя советского «ядерного» шпиона в Лондоне в 1940-х годах: им оказался австрийский физик Энгельберт Брода, работавший в Кавендишской лаборатории в Кембридже.

Эрнест Хемингуэй (1899-1961) - американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Другие новости рубрики

Все новости
10 июля 2009 07:42

Главы почти 30 государств обсудят проблемы Африки

09 июля 2009 14:22

Спецкомиссия конгресса США: правительственные здания беззащитны перед террористической угрозой

09 июля 2009 14:15

Власти Никарагуа не пропустили над своей территорией самолет и.о. президента Гондураса Роберто Мичелетти