Парламентские выборы в Беларуси: портрет Коласовского избирательного округа

Новости Беларуси. Сделать свой выбор заранее. Уже 6 сентября в столице начнётся досрочное голосование за кандидатов на депутатское кресло.

Избирательные участки будут работать с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

Напоминаем, что 11 сентября состоятся выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания. А наша программа продолжает знакомить с избирательными округами столицы. И сегодня – портрет Коласовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коласовский избирательный округ – часть самого старого района столицы. Но, несмотря на свой возраст и плотность застроек, он расширяется и реконструируется. Капитальные вложения здесь активно делают и в образование подрастающего поколения.

После ремонтных работ открылась 91 средняя школа.

Здание утеплили, установили новую мебель и оснастили многие классы интерактивными досками. Современные кабинеты также оборудовали шумопоглащающими панелями, что, в свою очередь, позволяет здесь заниматься и деткам с нарушением слуха.

Янина Малахова:

Мой ребёнок учится в этой школе, и я, как мама, могу оценить, как много сделано после капитального ремонта. Все кабинеты стали очень красивыми, они стали современными: появились компьютеры интерактивные доски.

Большое внимание в округе уделяется и его маленьким жителям. Один из долгожданных объектов – обновлённый ясли-сад №146 с современными игровыми комнатами, яркими игрушками, площадками с горками и качелями.

Елена Акола:

Очень приятно, что все стеночки такие красивые, площадки оборудованы: новенькие, яркие очень. Поэтому, конечно, каждому приятно.

Екатерина Дорошевич:

Кардинально поменялся сад: площадки новые, полностью ремонт сделали, детски игрушки закупили.

Ещё одно украшение округа – отремонтированный ясли-сад «Радуга».

Его изюминка – комнаты в красках небесного семицвета. Есть здесь и музыкальный класс, и три спортивные площадки. В здании все самое новое: начиная от буфетной посуды, инвентаря, игрушек и заканчивая мебелью, сантехникой. Кстати, для деток здесь приобретены специальные трёхъярусные кроватки.

Наталья Пчеленкова:

Садиком мы очень довольны, очень нравится. Всё новое. В районе хотелось бы побольше хорошо обустроенных детских площадок.

Жители округа:

Нам бы не помешало побольше спортивных площадок, комплексов для детей, чтобы наши детки развивались.

Хотелось бы зон отдыха, спортивно-оздоровительных центров для молодёжи.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Коласовском избирательном округе отдадут 62 тысяч 292 жителя.