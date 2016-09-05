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Парламентские выборы в Беларуси: портрет Коласовского избирательного округа

05 сентября 2016 19:42
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Новости Беларуси. Сделать свой выбор заранее. Уже 6 сентября в столице начнётся досрочное голосование за кандидатов на депутатское кресло.

Избирательные участки будут работать с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

Напоминаем, что 11 сентября состоятся выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания. А наша программа продолжает знакомить с избирательными округами столицы. И сегодня – портрет Коласовского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Коласовский избирательный округ – часть самого старого района столицы. Но, несмотря на свой возраст и плотность застроек, он расширяется и реконструируется. Капитальные вложения здесь активно делают и  в образование подрастающего поколения.

После ремонтных работ открылась 91 средняя школа.

Здание утеплили, установили  новую мебель и оснастили многие классы интерактивными досками. Современные кабинеты также оборудовали  шумопоглащающими панелями, что, в свою очередь,  позволяет здесь заниматься и  деткам с нарушением слуха.

Янина Малахова:
Мой ребёнок учится в этой школе, и я, как мама, могу оценить, как много сделано после капитального ремонта. Все кабинеты стали очень красивыми, они стали современными: появились компьютеры интерактивные доски.

Большое внимание в округе уделяется и его маленьким жителям. Один из долгожданных объектов – обновлённый ясли-сад №146 с современными игровыми комнатами, яркими игрушками, площадками с горками и качелями.

Елена Акола:
Очень приятно, что все стеночки такие красивые, площадки оборудованы: новенькие, яркие очень. Поэтому, конечно, каждому приятно.

Екатерина Дорошевич:
Кардинально поменялся сад: площадки новые, полностью ремонт сделали, детски игрушки закупили.

Ещё одно украшение округа – отремонтированный  ясли-сад «Радуга».

Его изюминка – комнаты в красках небесного семицвета. Есть здесь и музыкальный класс, и три спортивные площадки. В здании все самое новое: начиная от буфетной посуды, инвентаря, игрушек и заканчивая мебелью, сантехникой. Кстати, для деток здесь приобретены специальные трёхъярусные кроватки.  

Наталья Пчеленкова:
Садиком мы очень довольны, очень нравится. Всё новое. В районе хотелось бы побольше хорошо обустроенных детских площадок.

Жители округа:
Нам бы не помешало побольше спортивных площадок, комплексов для детей, чтобы наши детки развивались.

Хотелось бы зон отдыха, спортивно-оздоровительных центров для молодёжи.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Коласовском избирательном округе отдадут 62 тысяч 292 жителя.

# Выборы-2019 # Екатерина Дорошевич # Елена Акола # Янина Малахова # Наталья Пчеленкова

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