Итоги работы экономики Беларуси за первую половину 2014 года - заседание Совбеза во главе с Президентом 17 июня

Новости Беларуси. Президент требует обеспечить качественный рост экономики и повышение благосостояния граждан. Об этом глава государства заявил 17 июня на заседании Совета безопасности о проблемных вопросах социально-экономического развития.

За январь-апрель 2014 года получен небольшой, чуть более одного процента, прирост ВВП. Тем не менее Александр Лукашенко отметил, что говорить о серьезной положительной динамике еще рано. Ведь увеличение обеспечено в основном внутренним спросом за счет торговли, транспорта и строительства. А вот проблемы в промышленности и сельском хозяйстве — такие как снижение производства и значительные складские запасы — пока остались без изменений. И сейчас по словам Президента важна правильная оценка ситуации, чтобы, сконцентрировав силы на приоритетных направлениях, обеспечить качественный рост экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

С учетом некоторых положительных тенденций первого квартала было принято решение заслушать отчет правительства в расширенном составе по итогам работы за первое полугодие.

Конечно, говорить о серьезной положительной динамике еще рано. Мы видим, что за январь-апрель получен небольшой, чуть более 1%, прирост ВВП, но прошел слишком малый период времени, чтобы делать окончательные выводы. Тем более, что это увеличение получено за счет розничной и оптовой торговли, транспорта и строительства. Как вы знаете, завершен ряд масштабных проектов по модернизации энергетики, т.о. рост ВВП обеспечен в основном внутренним спросом, а вот застарелые болячки промышленности и сельского хозяйства остались: там пока снижение производства, значительные складские запасы, ухудшающееся состояние организаций. Эти проблемы не раз озвучивались. О них хорошо знаем. И эти проблемы непременно надо решать. Сейчас, как говорят по-военному, нужна правильная оценка ситуации с тем, чтобы сконцентрировав силы на приоритетных направлениях обеспечить качественный рост экономики, повышение уровня благосостояния наших граждан.

Для достижения этих целей мы участвуем в создании ЕАЭС, документы по формированию которого подписаны. Главное здесь, что при подписании этих документов, хоть это и сложный процесс: условия по газу понятны, мы фактически пролонгируем сегодняшнюю приемлемую для нас ценовую ситуацию, по нефти также договорились (сколько сможем переработать, столько получим плюс 1,5 млрд вывозных пошлин, которые ранее перечислялись в российский бюджет, остаются в нашем бюджете). Договором установлены правила конкуренции: созданы институты и механизмы союза, которые позволяют принимать выгодные для нас решения и не принимать невыгодные, а также обеспечивать контроль их исполнения. Теперь нужно наращивать наше присутствие на общем рынке, а не пассивничать и стонать, что якобы выросла конкуренция.

На сегодняшнем заседании хочу получить ответы на следующие основные вопросы: удалось ли нам пройти нижнюю точку траектории нашего развития, когда возобновится подъем экономики, что необходимо сделать, чтобы вновь не повторилась ситуация, приведшая к проблемам. Это главное, на что Правительство должно дать четкий ответ. У нас должен состояться принципиальный, самокритичный, просто мужской разговор по наиболее актуальным темам, которыми в ближайшее время нам предстоит плотно заниматься в экономике и социальной политике.

Обращаясь к участникам заседания, Александр Лукашенко потребовал от них дать ответы на ряд основных вопросов. В частности, удалось ли пройти нижнюю точку в траектории развития, когда возобновится существенный подъем экономики и что необходимо сделать, чтобы не повторилась вновь ситуация, приведшая к проблемам. По итогам совещания Президент дал ряд поручений.