Итоги II Форума регионов России и Беларуси в Сочи в эфире программы "Неделя" на СТВ

Новости России. Форум регионов Беларуси и России на неделе принимали в экс-олимпийской столице на берегу Черного моря. В Сочи собрались топ-менеджеры ведущих предприятий обеих стран, политики и главы государств.

Наталья Бреус, СТВ:

Благодаря Зимней Олимпиаде некогда всесоюзную здравницу сегодня не узнать. Российское руководство позиционирует олимпийский Сочи как площадку для важных международных переговоров. Поэтому не удивительно, что II Форум регионов Беларуси и России проходит именно здесь.

Бывшая олимпийская деревня стала местом размещения и переговоров. Правда, за рекордами участники не гнались. Поиск контактов между регионами — последовательная и кропотливая работа, которая началась с подачи белорусского президента еще в 90-х. Республику на форуме представляла большая делегация: губернаторы, министры и топ-менеджеры предприятий. В центре внимания — промышленность. Этот блок вопросов в белорусском правительстве курирует Владимир Семашко.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Наметилась определенная не очень хорошая тенденция, когда предприятия начинают расходиться, каждый начинает по своим национальным квартирам. Особенно это касается наших коллег, друзей и партнеров-россиян, когда пытаются в параллель сдублироваться, и то или иное производство организовать у себя. Мы считаем, что это неправильно, затратно. Тем более в таких условиях кризиса или посткризиса. Надо рационально использовать свои ресурсы. Мы же для этого создавали и Союзное государство России и Беларуси. Надо выработать единую техническую политику.

То есть сегодня пришло время уходить от простой географии к более сложным формам. В России уже зарегистрировано 87 совместных сборочных производств. Десяток из них выпускают тракторы. Кстати, для выставки агромашины натирают специальным силиконовым составом, чтобы показать товар лицом.

Федор Домотенко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Вся техника Минского тракторного завода, которая была выставлена на этой экспозиции, была продана в течение этой выставки. Мы заключили соглашение о производстве газовых тракторов. Эта новинка была выставлена как образец на этой выставке. Я скажу следующее: у нас есть предварительно подписанный меморандум с Белгородской областью, где мы хотим разместить производство.

90-тонный самосвал с электромеханической трансмиссией – наглядный пример кооперации двух стран.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

50 процентов – интеллектуальный труд российских инженеров, белорусских инженеров. В результате получается карьерный самосвал. Если взять компонентные узлы, то примерно такое же соотношение.

Но главное — в итоге получается машина, которая сегодня конкурирует с японским «Коматсу» и американским «Катерпиллером». И хоть ситуация в горнодобывающей отрасли непростая, гендиректор рассказывает, что сработает жодинский завод не хуже прошлогоднего. Домой эти образцы не вернутся — уже проданы. Самосвал будет работать на добыче алмазов в Якутии, а новенький погрузчик отправят в Кемеровскую область.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:

У нас нет никаких сомнений, что выйдем на 100% к уровню прошлого года. Эти соглашения, которые мы подписали, они являются залогом успешной работы на российском рынке.

Промышленность — основа для развития экономик стран. От машин до современных космических разработок. Постепенно стараются уйти в сотрудничестве от сырьевых направлений к инновационным. Беларусь приходит в России с такими товарами — их уже процентов 20. Во многом именно промсектор делает общий товарооборот. Не радует некоторое снижение цифр белорусско-российской торговли — сказались падение спроса и ослабление российского рубля. Подлила масла в огонь и санкционная политика Запада. Но это сигнал — регионы должны активничать!

Игорь Петришенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:

Те ниши, которые сейчас открылись в Российской Федерации, в первую очередь, мы должны занять нашими совместными кооперационными проектами.

Форум регионов становится традиционным с подачи сенаторов Беларуси и России. Спикеры Совета Республики и Совета Федерации дали ему старт. Если в прошлый раз участвовали около 20 субъектов федерации – сегодня представителей делегаций регионов вдвое больше.

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Не на каждом крупном экономическом форуме можно увидеть такую содержательную выставку, где показываются современнейшие достижения промышленности Беларуси и России, но с акцентом на кооперацию, на наши совместные предприятия, совместные проекты. И видно, как много уже сделано, какой мы серьезный путь прошли. И очевидны огромные перспективы дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере промышленности.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Мы сами для себя формулируем задачу по совершенствованию наших национальных законодательств как руководители парламентов для того, чтобы создать необходимые комфортные условия для наших экономик.

Спикер верхней палаты белорусского парламента в шутку заметил, что никакой Интернет не заменит прямых контактов. По итогам переговоров подписано 2 десятка межрегиональных соглашений. Заключено более 60 коммерческих контрактов.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

В рамках II Форума регионов России и Беларуси мы подписали соглашения о сотрудничестве с Ивановской областью, Пензенской и Калужской. В целом в рамках при подготовке и проведения этого форума наши предприятия Могилевской области подписали порядка 19 контрактов.

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области Российской Федерации:

Товар легкой промышленности, текстиль, востребованы очень сегодня. Обувная промышленность. Мы знаем, что с вами могли бы это производство наладить. Мы эту тему уже обсуждали. С точки зрения пошива одежды — у нас этот кластер развивается в Пензенской области, развивается неплохо.

Присутствие президентов только повышают статус Форума. В 2014 году лидеры Беларуси и России встречались рекордное количество раз. Да и в 2015 видятся часто. На переговоры Лукашенко и Путин прибыли вместе. На партнера по Союзному государству приходится более 40 процентов нашего экспорта. Президенты констатировали, что работать приходится в непростое время – это сказывается на товарообороте стран.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый день, встречаясь, обсуждаем те проблемы, которые возникают, и те положительные моменты, которые существуют в наших взаимоотношениях. Мы действительно понимаем, что происходит вокруг нас. Хватает, как сегодня было сказано на открытии, и у нас проблем, поэтому мы и собираемся на такие региональные мероприятия. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, когда губернаторы бывают в Беларуси, не бывает такого случая, чтобы я не встретился лично, не поинтересовался, что надо, что мы можем сделать, что вместе можем сделать. И, вообще, всегда благодарю регионы России: наши белорусско-российские отношения в былые времена были спасены только регионами России.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

У нас со многими нашими партнерами сложился очень хороший механизм взаимодействия. Это контакты между регионами, мы стараемся их поддержать. И вот Александр Григорьевич предложил, чтобы мы подключились к такому же формату и между соответствующими региональными структурами Беларуси и Российской Федерации. Считаю, что это очень верно.

Не могу не вспомнить о том, что скоро в Беларуси (11 октября) должны состояться президентские выборы. Это всегда очень ответственный и непростой этап в жизни любой страны. Уверен, что эти выборы пройдут на самом высоком уровне.

Выступая на форуме регионов, президент говорит, что Союзное государство сегодня — локомотив Евразийского экономического союза.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо прекратить разговоры по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и так далее. Я Владимиру Владимировичу об этом говорил, что это не нужно мне ни в личном плане, тем более это не нужно нашим государствам. Я не первый год президентом работаю и не 10 лет, не 15, а уже 20 лет. И за это время можно было убедиться в наших поворотах и разворотах. Единственное, чего мы не хотим (и я, и Владимир Владимирович), чтобы мы сами создавали для себя проблемы и портили с кем-то там из соседей отношения. Нам это не надо абсолютно. Они всегда нам подкинут эти проблемы, как это бывало с белорусско-западными отношениями, а сейчас России с западным миром и США. Поэтому мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Мы выстраиваем ровные добрые отношения, как это делает сегодня и Российская Федерация.

Евразийский экономический союз работает уже 9 месяцев. В условиях сложной мировой экономики может стать настоящим центром силы. Но пока есть вопросы внутри единого пространства. Например, вяло решаются вопросы по снятию барьеров в торговле. А президент Казахстана несколько дней назад заявил о необходимости разработки новых стандартов и технических регламентов. Не понравилось Назарбаеву белорусское молоко. Это при том, что избалованные сочинские курортники размели ярмарку белорусских товаров. А Матвиенко попросила: привозите еще! Кстати, в 2015 году поставки качественных продуктов из Беларуси в российские регионы выросли.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы живем в рыночных условиях. Покупают в Казахстане такое молоко такое — туда его и везут. Не покупали бы — не повезли бы. Это во-первых. Во-вторых, нет такого термина «натуральное молоко». Все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь взаимно «сушат» это молоко, удаляют воду. Когда пик молока падает, когда его не хватает, Россия заказывает в Беларуси, мы часто покупаем в России это молоко. Эта тема не имеет никакого отношения к тому, что происходит у нас в Евразийском экономическом союзе. У нас есть гораздо более серьезные проблемы. И я не хочу скрывать на вашем широком форуме (может, вашему президенту России не понравится), но я скажу, что последняя договоренность Казахстана с ВТО и те таможенные пошлины, о которых они договорились, создали реальную проблему функционирования Единого экономического союза. И мы вынуждены приспособиться к тому, что там наворотил с ВТО Казахстан.

Президент Беларуси озвучивает те шаги, которые позволят решить проблему импортозамещения. Помогут стимулировать экспортные производства. Это расширение технологического сотрудничества и выпуск новых продуктов, защита общего рынка.

Об этом продолжали говорить и посещая совместную выставку. Это был настоящий смотр промышленных достижений. Несмотря на плотный график, президенты пообщались с крупнейшими производителями двух государств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.