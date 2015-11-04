Инаугурация Президента Беларуси состоится 6 ноября

Новости Беларуси. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет в пятницу, 6 ноября. Во Дворце Независимости белорусский лидер принесет Присягу и подпишет соответствующий Акт.

Удостоверение Президента главе государства вручат в присутствии более тысячи приглашенных, среди которых высшие должностные лица, депутаты, руководители различных уровней, представители дипкорпуса, зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем торжественные праздничные мероприятия переместятся на площадь Государственного флага. Там военнослужащие принесут клятву на верность белорусскому народу и Президенту.

С места проведения мероприятий будет вестись прямая трансляция по всем каналам белорусского телевидения. Она начнется в 12.00.

Кроме того, по случаю вступления в должность Президента во Дворце Республики состоится праздничный концерт «Вместе в новый день». На главной сцене страны выступят взрослые и дети, талантливые самородки из глубинки и известные белорусские артисты, а также прославленные земляки, живущие в разных странах мира, но объединенные любовью к родной Беларуси.